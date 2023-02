Ber om færre cruiseskip til Stavanger

Kommunedirektøren ba politikerne sette en maksimal grense på 200 anløp i perioden fra mai til september, og at det hele året blir maksimalt anløp av tre skip daglig, med maksimalt 9000 cruiseturister daglig.

Stavanger-flertallet i utvalg for miljø og utbygging ville imidlertid ikke tallfeste maksimalt antall skip eller passasjerer. Leder Rune Askeland (MDG) la i stedet fram et forslag om at «det innføres et tak som reduserer antall årlige anløp fra toppåret 2019», et forslag som fikk flertallspartiene MDG, Ap, Sp og FPs stemmer, og som dermed ble vedtaket. Saken går nå videre til formannskapet og til styret i det interkommunale havneselskapet.

I representantskapet?

Kommuneadministrasjonen foreslo også å be om behandling av handlingsplanen for cruise i representantskapet i det interkommunale selskapet, med andre ord ikke bare styret, men Stavanger-politikerne ville heller ikke be om denne endringen.

Den politiske prosessen om cruiseanløp skjer samtidig som eierkommunene Stavanger, Randaberg og Sola også er i en beinhard kamp om nye eierbrøker og styrerepresentasjon, en strid som har pågått helt siden Stavanger og Rennesøy ble slått sammen og endret maktbalansen i havneselskapet. Stavanger-politikerne har truet med å løse opp hele havneselskapet hvis det ikke blir enighet. Kommunestyret utsatte saken i sist møte for å gå i nye forhandlinger med Sola.

[ Leder: Bilfritt i Pedersgadå ]

– Ikke antall skip

Høyre og Frp la seg på samme linje som Randaberg kommune tidligere har gått inn for, og slo en tilnærmet blåkopi, at det gis støtte til handlingsplanen fra 2022–2030 som et godt utgangspunkt for rammene, at kommunen støtter at dimensjoneringen av cruisetrafikk bør begrenses ut fra antall passasjerer, ikke antall skip, og en begrensning på 8000 passasjerer, ikke 9000, som kommunedirektøren legger opp til.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) pekte på store utgifter i havnesektoren framover.

– Vi har fattet en del vedtak i denne byen. Vi skal ha cruiseskipene ut av Vågen, vi skal bygge ny cruisekai, vi skal bygge en ny transformatorstasjon. Dette koster penger, og jeg forstår godt at nabokommunene lurer på hvor disse pengene skal komme fra, bemerket Moi Nilsen, og påpekte at flytting ut fra Vågen ikke vil øke havnens inntekter.

Var mot, stemte for

Birger W. Hetland (Sp) sa rett ut at han var uenig med det rødgrønne flertallet han er en del av hadde blitt enige om, og opplyste at han personlig også ønsket å sette en begrensning på antall passasjerer, ikke antall skip.

– Utfordringen er at ikke slik at det nødvendigvis er de store båtene som forsvinner med dette forslaget, det kan like godt være «Rygerelektra», MS «Sandnes» eller «Gamle Rogaland», men opplyste at han ville stemme for kompromisset det rødgrønne flertallet hadde kommet fram til, og bemerket at saken skulle videre til formannskapet.

– Ja, det et kompromiss, det er ingen hemmelighet at MDG kunne tenkt seg en verden uten cruiseindustrien, bemerket Askeland.

– Problemet med bare å sette tak i året er at skipene da havner i sommerhalvåret, og de som prøver å skaffe seg et levebrød fra cruisetrafikken, bare får en lang «sommerjobb». Det er mye bedre å holde seg til en begrensning i antall personer som er til stede samtidig, sa Ingebjørg Folgerø (H).

Venstres Mette Vabø støttet som eneste representant kommunaldirektørens innstilling om maksimal grense på 200 anløp fra mai til september, og maksimalt tre skip samtidig, og ville også sette et tak på 8000 passasjerer per dag.

[ SV-kamp for SUS-finansiering: – Det drives rovdrift allerede ]

---

FAKTA

Kommunedirektøren i Stavanger ber Stavangerregionen Havn IKS Stavanger begrense antall anløp av cruiseskip til 200 i månedene mai-september, med maksimalt tre skip samtidig, og at antall daglige anløp i perioden oktober-april også begrenses til tre cruiseskip samtidig.

Stavanger-administrasjonen ba også om en maksimal grense på 9000 cruiseturister per dag hele året.

Administrasjonen foreslo også at Stavanger kommune ber om at representantskapet i Stavangerregionen Havn IKS sluttbehandler handlingsplanen.





---