Høyre vil ha vennskapsby i Ukraina

I kommunalutvalget 17. januar fremmet Sissel Knutsen Hegdal (H) et oversendelsesforslag hvor kommunedirektøren bes vurdere et vennskapsbysamarbeid mellom Stavanger kommune og en by i Ukraina.

– Når Ukraina står alene etter konflikten er over, ligger det et enormt behov for hjelp som jeg tenker Stavanger skal ha en rolle i. Min målsetting er at vi skal være der for Ukraina, sier Høyres ordførerkandidat Knutsen Hegdal til RA.

Nå har kommunedirektøren svart på initiativet hennes.

Mer treffsikkert med prosjekter

Ideen om vennskapsbyer oppsto etter 2. verdenskrig som et fredsskapende virkemiddel. Tanken var at en slik forbindelse fremmer menneskelig kontakt og knytter kulturelle bånd.

Bergen er i gang med å opprette en vennskapsbyavtale med Khmelnytskyj, en by med 380.000 innbyggere vest i Ukraina, skriver Bergens Tidende. Et bystyrevedtak fra mars 2022 ligger til grunn.

– Det er vanskelig å tro at vi skal få særlig mye ut av det før konflikten med Russland er avsluttet. Men bare at vi gir et signal, er kanskje et håp det også, sier Knutsen Hegdal.

---

Stavanger har 11 vennskapsbyer

Aberdeen (Skottland)

Antsirabe (Madagaskar)

Esbjerg (Danmark)

Eskilstuna (Sverige)

Esteli (Nicaragua)

Fjardabyggd (Island)

Galveston (Texas, USA)

Houston (Texas, USA)

Jyväskylä (Finland)

Nablus (Palestina)

Netanya (Israel).

---

Kommunedirektøren har svart og mener det er mer effektivt for Stavanger å bidra med prosjekter og tiltak i Ukraina enn å ha en forpliktende relasjon.

«For å gjøre et langsiktig samarbeid nyttig skal vennskapsbyer også være av tilsvarende størrelse eller ha geografiske, nærings-, kulturelle- eller andre likhetstrekk», svarer kommunedirektøren.

«Stavanger kommune vil også i fortsettelsen støtte Ukraina og vise solidaritet. I den akutte fasen som krigen er i nå, kan prosjekt- og tiltaksbasert samarbeid være mer treffsikkert», heter det i svaret fra kommunedirektøren.

Det vises til eksempler på hva Stavanger kommune har bidratt med.

Stavanger kommune og Næringsforeningen i Stavanger-regionen samarbeidet før jul om en innsamling av strømgeneratorer og -kabler til Ukraina, for å sikre oppvarming og lys til sykehus, skoler, barnehager, gamlehjem og boliger. Det europeiske bynettverket Eurocities, hvor Stavanger er medlem i nærings- og miljøforum, har også startet opp et pilotprosjekt for gjenoppbygging av ukrainske byer.

Høyre: – Ønsker mer forpliktelse

Knutsen Hegdal er oppgitt over administrasjonens svar.

– Stavanger er en rik og privilegert kommune. Jeg ble skuffet da jeg så innstillingen og opplevde at det bare ble lagt bort. Det er en fleksibilitet i denne avtalen og jeg ønsker at administrasjonen viser mulighetene våre. Hvor mye engasjement skal ligge i en vennskapsby-avtale? Stavanger har mange hatter og jeg tror ikke det blir et problem å finne likhetstrekk med en ukrainsk by, sier hun.

Hun tror nettopp langsiktigheten en vennskapsby-relasjon krever, vil gi Stavanger muligheten til å hjelpe mer.

– Erfaringen viser at vennskapsbysamarbeid med byer som har trengt oppmerksomhet og samarbeid, som Nablus i Palestina og Antsirabe i Madagaskar, har fungert nettopp på grunn av langsiktighet, sier Knutsen Hegdal (H) til RA.

– Enkeltprosjekter blir for lite forpliktende. Da vi samlet inn generatorer, var det bare én dag – det er mer et stunt enn et prosjekt. Det er et kjempeflott initiativ, men slike prosjekter kan komme i tillegg.

I kommende møte i kommunalutvalget tirsdag 14. februar, kommer Knutsen Hegdal (H) til å fremme et forslag til vedtak. Hun varsler at Høyre vil skissere hvordan etablering av et vennskapsbysamarbeid med en by i Ukraina kan finne sted, opplyser Knutsen Hegdal til RA.

Ap: – Ikke sikkert at vennskapsby er mest effektivt

Dag Mossige (Ap) er positiv til initiativet fra Høyre, men trenger mer innsikt før han kan ta stilling til om Stavanger burde gå inn for dette.

– Det er flott at det blir løftet. Jeg tror ikke noen konkrete byer har bedt om det og jeg vet ikke om dette er det de trenger mest. Jeg heier til de grader på ethvert initiativ som knytter oss nærmere Ukraina. Deres kamp er vår kamp. Det handler ikke bare om solidaritet, men om at de står opp for demokratiet for oss, sier Mossige til RA.

Dag Mossige Dag Mossige (Stein Roger Fossmo)

Hvis en vennskapsbyavtale kun hjelper den aktuelle byen på sikt, kan det være bedre å vente til konflikten er over, mener Mossige.

– Jeg vil ikke avvise en vennskapsby-avtale, men det er ikke sikkert at å bli vennskapsby er det mest effektive. Det må være noe den aktuelle byen i Ukraina ønsker selv. Jeg vil gjerne vite mer om hvilke erfaringer Bergen har gjort seg og holde fokus på de prosjektene vi allerede er i.

Mossige trekker fram Stavanger kommunes samarbeid med Intercultural Cities Network of Ukraine.

– Stavanger kommune har bidratt med midler til organisasjonen, som er underlagt Europarådet. Russland ønsker å utslette den ukrainske kulturen. Pengene har gått til å forsvare den og støtte kulturprosjekt og gi dem avlasting midt i en krig. De har vært veldig takknemlige overfor Stavanger. Jeg er svært, svært innstilt på å støtte opp om dette videre.

[ Ukrainske forfattere: - Vi må snakke med barna om krig ]

[ Ny liste: Disse får gratis skolemat i Stavanger ]

[ Ny fribykunstner til Stavanger: - Nå har jeg friheten til å uttrykke mine meninger uten frykt ]