Ministerens fem gode grunner til å glede seg over framtiden

Mandag la nemlig Arbeiderpartiets energiutvalg fram sin innstilling til partiets nye energipolitikk for de neste årene. Energiutvalget har jobbet med innstillingen siden i sommer, og økte strømutgifter har blitt viet mye oppmerksomhet.

– Den situasjonen vi er i nå er ikke holdbar og levelig, sier utvalgsleder og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til Dagsavisen.

Energiutvalget sier også nei til makspris på strøm, samtidig som at de åpner for utbygging i vernede vassdrag og flere vindanlegg på land.

– Utvalget peker først og fremst på at reduksjon eller bortfall av moms på strøm kan få ned prisene. De som bor i områder hvor man betaler mye for strøm, betaler jo også veldig mye i moms, sier Nordtun, ifølge Stavanger Aftenblad.

− Vi trenger mye mer kraft

Tirsdag var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på plass i Stavanger på Offshore Strategikonferanse på Clarion Hotel Energy. Aasland er fornøyd med utvalgets innstilling.

– Langt på vei understøtter innstillingen det som regjeringen allerede holder på med. Vi trenger å bygge ut mer fornybar energi, mer strømnett og bruke energien mer effektivt som et grunnlag for stabilitet og forutsigbarhet på pris, men også som grunnlag for at nye industrielle muligheter skal lykkes. I tiden framover trenger vi mye mer kraft og det synes jeg utvalget legger opp til på en god måte, sier Aasland til RA.

[ El-rebell fra Rogaland ]

Fem gode grunner til å glede seg over framtiden

Bransjekonferansen blir arrangert for 32. gang og årets tema var «Norsk sokkel – energisikkerhet og verdiskaping». I sitt foredrag på konferansen, sa olje- og energiministeren følgende:

– Flomlyset er rettet mot oss. Det er krevende. Vi har enormt høye strømpriser, energiknappheten sto foran oss i fjor sommer. Energikommisjonens mantra «Mer av alt raskere». Det er en god rettesnor.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). (Mari Wigdel)

Da Aasland (Ap) holder foredrag og lister opp framtidsutsiktene for norsk sokkel, er han utelukkende positiv.

– Det er fem gode grunner til å glede seg over framtiden, sier han:

1. Utvikle, ikke avvikle norsk sokkel, 2. karbonfangst og lagring, 3. hydrogen 4. havvind og, til sist, 5. utvinning av havbunnsmineraler.

– Politikerne må legge til rette for forutsigbarhet og trygghet, samt kompetanse og tilgang på arbeidskraft. Hvordan skal utvikle norsk sokkel? Vi må fortsette letingen.

[ Disse bransjene trenger folk nå ]

Kjernekraft forstyrrer

Et stykke inn i rekken av foredrag, var det duket for paneldebatt med spørsmål fra gjestene. «Hvorfor snakker ingen av dere om kjernekraft», spurte en av gjestene i salen.

– Hva mener du om kjernekraft?

– Jeg mener kjernekraft ikke er en god løsning i norsk kontekst. Det er en dyr form for energiproduksjon. Men vi må følge utviklingen og se hvordan Europa og resten av verden håndterer dette. Kjernekraft forstyrrer i stor grad de satsingsområdene vi allerede har, som er å videreutvikle norsk sokkel, karbonfangst og -lagring og hydrogen, satse på havvind og hydrogen, sier Olje- og energiministeren til RA.

– Hvorfor skal Norge konsentrere seg om havbunnsmineraler i framtiden?

– Vi omgir oss med duppeditter, som pc-er, elektriske biler og batterier i alle fasonger. For å gjennomføre det grønne skiftet, trenger vi mer av mineraler. Samtidig som vi ikke utvinner noen mineraler til det, er vi storforbrukere av det.

Det er et etisk og moralsk dilemma, forteller han.

– Verdikjeden for en del av mineralene vi trenger i grønne skiftet, ligger i strukturer og land som vi ikke nødvendigvis ønsker å være avhengige av i lang tid. Kina og Russland sitter på store mengder. EU har en tanke om hvordan de kan gjøre seg mer uavhengige når det gjelder mineraler.

Aasland mener Norge bør ta ansvar og selv sørge for å hente ut mineralene vi har behov for. Med offshore-kompetansen Norge har, mener han Norge har gode forutsetninger for å gjøre dette.

– Den jobben mener jeg også vi bør ta. Hvis vi har ressurser, kan vi ikke sitte passive og se på at andre skal gjøre det.

[ – Ingen tvil om at folk bruker mindre strøm ]

Venter på fortgang for havvind

Fra et av bordene at det er stor utålmodighet når det kommer til havvind. Til RA sier Aasland at regjeringen satser «gigantisk» på havvind.

– Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorfor vi ikke begynte med dette for fem år siden. Etter vi overtok regjeringskvartalet har vi hatt fullt fokus på det. Hvordan skal vi klare å bygge ut mer fornybar energi? Hvordan skal vi legge til rette for at de fantastiske industrielle mulighetene vi har i Norge, får lov til å bli realisert? Nå satser vi gigantisk på havvind-utbyggingen.

Aasland mener at Norge ikke skal undervurdere vannkraftens verdi i årene som kommer. Han oppfordrer alle som sitter på vannkraftreservoar til å undersøke mulighetene for oppgradere og utvide. Det inkluderer Lyse.

– Lyse Energis bør se på framtidsprosjektene. Det vil være lønnsomme prosjekter å bygge ut, sier han.

[ Hytteutleie finansierer lånet og strømregningen ]

[ Rentesjokk, boligprisfall, strømkrise, arbeidsledighet og politisk uro: Slik blir 2023 ]