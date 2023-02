Nytorget ble brekkstang for å fjerne parkering under Domkirkeplassen

Formannskapets flertall vedtok torsdag ettermiddag å stenge de 36 offentlige parkeringsplassene i Domkirkehallen når Klubbgata blir forbeholdt busser, syklister og gående. Forutsetningen er at p-plassene erstattes i det planlagte anlegget under Nytorget.

Høyre og KrF satt helt stille i båten under debatten i formannskapet, men stemte i utgangspunktet sammen med Frp for å beholde de 36 plassene. Da forslaget falt, støttet også disse partiene Arbeiderpartiets forslag om å fjerne de offentlige plassene, der en forutsetning er at de 36 plassene erstattes av samme antall plasser i en ny parkeringskjeller på Nytorget, «dersom det realiseres», som det heter i vedtaket.

– Kompromiss

Et parkeringsanlegg på Nytorget er dermed et skritt nærmere realisering, tross motstand mot Nytorget-planene hos deler av dagens flertallskonstellasjon.

– Vedtaket er et kompromiss. Det var viktig for oss i sikre flertall for å fjerne de offentlige plassene, sier Aps gruppeleder Dag Mossige til RA etter avstemningen.

Bare SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre stemte for å fjerne parkeringsplassene uten å binde det opp mot Nytorget-bygging, partiene ønsker verken parkering på Nytorget eller i Domkirkehallen. Venstres Mette Vabø foreslo i likhet med Mossige å prioritere sykkelparkering, og hilste endringene i Klubbgata velkomne.

– Det er mye med dette prosjektet som er positivt. Det blir mer grønt i området, og det trenger vi virkelig. Det legges i større grad til rette for kollektivtrafikk og gående, selv om det etter Venstres syn burde vært lagt opp til langt bedre forhold for syklende enn det er i prosjektet.

– Færre biler framtiden

Vabø etterlyste bedre sykkelløsninger i Klubbgata.

– Det er mulig å løfte dette området for syklende, nettopp derfor er det viktig å få fjernet biltrafikken til Domkirkeplassens parkeringshus. Framtiden for Stavanger sentrum vil være med færre biler og mer folkeliv, sa Venstres gruppeleder.

Frps gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen argumenterte for å beholde de offentlige plassene under Domkirkeplassen, og viste til at en vesentlig andel (23 plasser, ifølge saksdokumentene), er i privat eie, og at det vil bli svært kostbart for kommunen å stenge dem.

Ville ha P-plassene

– Når vi nå er enige om at vi skal beholde private plassene skal bestå, vil det ikke bli mye mer trafikk om vi opprettholder de 36 offentlige plassene også, mente Moi Nilsen.

– Vil det ikke bli mindre trafikk hvis de 36 plassene forsvinner, spurte Vabø.

– Poenget er at trafikken ikke er stor her i dag. Bilen er kommet for å bli, svarte Moi Nilsen.

Sara Mauland (Rødt) fulgte opp.

– Bilen kommet for å bli? Vi har jo nettopp vedtatt at vi skal redusere bruken av bil til de daglige turene, og øke antall reiser med å gå eller sykle. Gange og sykkel er framtidens transportmidler, bilen er på vei ut. Det er i alle fall det vi ønsker for sentrum. Nettopp derfor er denne delen av sentrum det minst logiske stedet å bruke til parkering, sa Mauland.

Flyttes til Nytorget?

I flertallets vedtak får kommunedirektøren i oppdrag å vurdere om også de 23 private parkeringsplassene kan erstattes med plasser i det planlagte anlegget under Nytorget.

– Det kan gå, Nytorget er ikke langt fra Domkirkeplassen. Anlegg på Nytorget vil koste mye, men parkering er best under bakken, og det vil også gi et alternativ til gateparkering for beboerne i området, sier Mossige til RA.

Venstre ville i likhet med et mindretall også bestående av Frp, MDG og SV ikke sette kommunaldirektøren i gang med dette arbeidet.

– Vi er blant annet usikre på de økonomiske konsekvensene, sa Vabø.

– Ap er opptatt av å redusere den totale privatbilismen i dette området. Vi ber kun om en vurdering, så jeg stusser litt på at Venstre forfekter budsjettmessige behov når alt vi ber om er en vurdering. Vi legger nok litt ulik prioritet om å få området bilfritt eller ikke, bemerket Mossige.

Start i 2024

Formannskapet vedtok også å sette i gang detaljprosjektering og bygging når reguleringsplanen er på plass – planen er at bussgaten får byggestart i 2024 og skal stå ferdig i november 2025. Politikerne stemte også for alternativet der Skolebekken graves opp i dagen på Lars Oftedals plass. Kostnadsrammen er satt til 120 millioner kroner. Arbeidene i Klubbgata tas først, Kongsgata skal vente. Atkomsten til parkeringsanlegget Arkaden skal legges via Klubbgata med utkjøring til Verksgata. Alle disse vedtakene var enstemmige.

– Dette blir bra, men det vil bli en krevende byggeperiode de neste årene, det tror jeg vi trygt kan varsle innbyggerne om, som MDGs Rune Askeland påpekte.

