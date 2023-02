Stavanger formannskap åpner for å oppløse havneselskapet

Striden om eierskap og makt i Stavangerregionen Havn (SRH) har pågått siden Rennesøy ble slått sammen med Stavanger og ga den nye storkommunen rett til å utnevne flertall av medlemmer i både havnestyret og i representantskapet. Sola kommune har kjempet mot endringen, og en ny selskapsavtale må på plass.

Kommunedirektøren i Stavanger, Per Kristian Vareide, har pekt på at det er ulovlig å drive SRH uten ny og godkjent selskapsavtale, og har bedt om fullmakt til å starte en prosess med mål om oppløsning av Stavangerregionen Havn IKS, dersom forslaget til ny selskapsavtale avvises av en eller flere av deltakerkommunene. Dette forslaget fikk støtte fra alle posisjonspartiene, Ap, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Folkets Parti og Rødt.

Opposisjonen vil vente

Saken ble debattert i kommunalutvalget som fagutvalg og skal avgjøres i kommunestyret, og i tråd med vanlig praksis ble ikke stor debatt om saken torsdag ettermiddag, men Frps gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen la fram et forslag på vegne av en samlet opposisjon, Frp, Høyre, Venstre og KrF, om at det ikke ble satt i gang en prosess for en oppløsning av IKS. I kommunalutvalget ville Moi Nilsen sette et frist til mai for å få avtalene vedtatt, men trakk dette forslaget.

– Bare for å forstå bakgrunnen for det nye forslaget: Stavanger og Randaberg ønsker selskapsavtalen, Sola ønsker den ikke, til tross for å ha fått gjennomslag for alt de ba om. Hvis en ikke har selskapsavtale, vil en drive ulovlig. Når Frp og flere nå sier at en ikke vil oppløse selskapet, hvilke alternativer har en igjen? Hvilke steiner er det som ikke er snudd? Hva er alternativet, helt konkret, spurte Aps gruppeleder Dag Mossige.

– Jeg er lei meg på vegne av Stavanger kommune at vi har drevet ulovlig i snart fire år, hva som har ført til dette i de hemmelige forhandlingene vet ikke jeg detaljene i, men jeg vet jo at det ikke er enighet blant partene, da er det slik at vi må til med nye forhandlinger. Så enkelt, svarte Moi Nilsen.

– Vil være uansvarlig

Frode Myrhol (FP) kommenterte lederartiklene i RA og Aftenbladet om havnestriden, der det i begge aviser er framholdt at Stavanger kommune har vært svært lite rause overfor Sola.

– Det vil jeg avkrefte på sterkeste. Stavanger har vært ekstremt rause, mente Myrhol.

Saken ble som nevnt debattert i kommunalutvalget tirsdag, og Sola kommune fikk en underliggende, skarp salve av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Vi har strukket oss ekstremt langt. Det er ikke mer å gi, uten at det går ut innbyggerne våre sine midler. Det vil være uansvarlig i forhold til forvaltningen av fellesskapets verdier. Ett sted må vi faktisk sette strek, og si at vi vil gå videre sammen med de som har viljen til vekst, viljen til å skape, viljen til å få til noe. Her har vi også et ansvar overfor næringen, at en skal få de rammebetingelsene som en trenger, og eiere som vil det. Jeg tenker at hvis det skulle gå så galt at vi ikke får til en selskapsavtale, skal vi få til mye godt sammen med Randaberg også, sa Nessa Nordtun under debatten tirsdag.

Endret styre

I forslagene om ny selskapsavtale og tilleggsavtale er det en endring om at Stavanger blant annet vil gi slipp på full kontroll av styret i SRH. Den nye avtalen vil medføre at styresammensetningen endres fra Stavanger kommunes rene flertall til at Sola velger to, Randaberg én og Stavanger tre styremedlemmer, og at et sjuende styremedlem velges eksternt, da en eksternt part valgt etter enighet mellom kommunene, ifølge saksdokumentene.

Formannskapet utsatte for øvrig behandling av handlingsplan om antall cruiseanløp i Stavanger, en sak som også i stor grad berører økonomien i havneselskapet og forholdene i Vågen, i en sak lengre nede på sakskartet.





