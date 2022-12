Solcellepanel: - Alle skal ha muligheten til å få støtte

Flertallspartiene er samstemte om å utbedre en kommunal støtteordning for solceller og å gjøre det enklere å montere solceller i trehusbyen – hvor de fleste til nå har blitt nektet å gjøre et alvorlig inngrepet i fasaden.

I løpet av neste halvår skal kommuneplanen endres. Og hvordan støtteordningen blir, skal vedtas.

Endringen i retningslinjene for trehusbyen skal til politisk behandling i 2023. Utvalgsleder for Miljø og Utbygging, Rune Askeland (MDG), drister seg til å håpe at endringene vil bli vedtatt til sommeren.

– Med alle forbehold for hinder som jo kan oppstå i den politiske behandlingen, kan vi til sommeren ha en støtteordning og en regelendring være på plass. Jeg er optimistisk, sa Askeland til RA tidligere i desember.

– Lotteri

Under budsjettdebatten mandag 12. desember i kommunestyret, kritiserte Kristen Høyer Mathiassen (H) flertallet for at varmepumpestøtten er universell.

– Det nye flertallet er veldig krye og stolte av universelle ordninger som blir lagt fram i denne byen. Da tenker jeg blant annet på varmepumpe-støtten. Det blir i form av et lotteri delt ut støtte. I mitt nærområde kjenner jeg til enslige forsørgere som ikke vant i lotteriet, og om millionærer som vant. Er ordføreren stolt over å ha en slik ordning? ytret Høyer Mathiassen på talerstolen i kommunestyret.

Rune Askeland (MDG) er leder i utvalg for miljø og utbygging. Han sier følgende til RA:

– Det er også vedtatt å gi støtte til personer som mottar boligstøtte, men den er ikke på plass ennå. Det krever administrativt arbeid og er mer utfordrende å få på plass enn en universell ordning. Det var viktig å få til en universell ordning før kulden kom.

I oktober skrev RA om Espen Nødland som har flyttet sengen ned i stua, siden huset hans er bedre isolert i første etasje enn i andre. Han har fem ubrukte rom i boligen sin i Kvernevik, og vil installere to varmepumper som nok et grep for å holde strømutgiftene nede.

Han søker om støtte, men det er ikke sikkert han blir én av de heldige mottakerne.

– Dyrest å spare for dem som har minst fra før av

Rune Askeland mener alle skal ha muligheten til å få støtte.

– Jeg har ikke lyst til at det sitter unger i hus som er iskalde om vinteren i Stavanger. Strømregningen i dag er vanvittig høy. Det er veldig, veldig viktig at alle skal kunne ha muligheten. Mange lever fra lønn til lønn og må bruke panelovner for å holde seg varme. De kan ta opp forbrukslån for å få varmepumpe, men det er dyrest å spare for dem som har minst fra før av. Noen mener vannpumper kan øke temperaturen i husstanden, men det skal de være vel unt hvis de sitter i ullklær og hutrer, sier Askeland.

Askeland sier at utvalg for Miljø og Utbygging venter med å utforme støtteordningen for innbyggerne i Stavanger, til de har informasjon om mandatet til den nasjonale støtteordningen Enova.

Vil bli Enøk-byen

Årsaken til det er at hvis den kommunale støtten ligner for mye på den nasjonale, kan innbyggere ende opp med å ikke få statlig støtte.

– Den kommunale støtten må ikke være for lik støtten fra Enova. Hvis man mottar en kommunal støtte som er for lik den nasjonale, har man ikke rett på midler.

Siden 2015 har Enova gitt 854 tilskudd til solcelleanlegg i Rogaland. Over 200 av disse har blitt utdelt i 2022.

Enova-støtten har økt med 21.250 kroner, og man kan nå få inntil 47.500 kroner i statlig tilskudd.

Askeland kritiserer at Enova-støtten er forbeholdt større investeringer.

– For å få støtte fra Enova, skal man ha et stort prosjekt og da må man ha mye penger fra før. Jeg ønsker at det skal gis støtte til mindre prosjekter og være til hjelp for de som har aller minst og sliter mest. En del av strømregningen vår går til Enova. Da er det feil at få folk får nytte av dette. Enova kan ta det ansvaret.

