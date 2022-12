Mener ferskt vedtak setter liv i fare

– Dette vedtaket gjør at liv ikke kan reddes hvis det oppstår brann, sier Håkon Fossmark (MDG) til RA.

Da utvalg for miljø og utbygging onsdag behandlet oppgraderingen av Arneageren-området, ble flere politikere fortvilet. Inkludert Fossmark.

Håkon Fossmark (MDG) (Mari Wigdel)

Vedtaket han reagerer på, er avgjørelsen om å bevare den gamle scenen kulturhuset Sølvberget.

I kommunedirektørens innstilling legges det opp til at scenen blir stående og strømkapasiteten oppgraderes. Punktet ble stemt over som et tilleggsforslag fremmet av Jone Laursen (Ap) på vegne av Ap, FP og Frp.

Det ble vedtatt med seks stemmer fra henholdsvis FP, FrP, Sp og Ap.

Det er vedtatt å bevare scenen på Arneageren, men tre representanter i UMU-utvalget fra Ap, V og MDG har anket vedtaket. (Mari Wigdel)

Birger Hetland (Sp), som stemte for at forslaget, tvilte etter vedtaket var fattet.

– Jeg tenkte at det var klokt å beholde scenen, men nå er jeg usikker. Jeg håper vi får flere poeng etter hvert, sier Hetland til RA.

Også Mette Vabø (V) reagerte på avgjørelsen. Like etter vedtaket ble fattet, sa Vabø (V) følgende til RA:

– Det betyr at man ikke har tilgang med brannbil til leiligheten som ligger på baksiden, og det er veldig synd. Jeg synes det er veldig dumt at vi går for det. Da blir det ikke så store endringer på Arneageren som vi først trodde. Jeg er ikke fornøyd med det i det hele tatt. Jeg synes det er merkelig at brannsikkerheten ikke skal bli prioritert, sa Venstre-gruppeleder Mette Vabø til RA i utvalgsmøtet.

Mette Vabø (V) (Mari Wigdel)

Grete Kvalheim (Frp) var svært fornøyd med beslutningen.

– Jeg er veldig glad for at vi skal beholde scenen. Det er glimrende at vi beholder den og øker kapasiteten på strøm. Skal du ha en konsert, er det bare å koble seg til. Det er mye bedre enn midlertidigheten forslaget legger opp til, sier Grete Kvalheim (Frp) til RA.

Grete Kvalheim (Frp) (Mari Wigdel)

– Helt uansvarlig

Frustrasjonen førte til at vedtaket anket inn til formannskapet av Maiken Ree (Ap), Mette Vabø (V) og Håkon Fossmark (MDG).

Avgjørelsen grunner i at Fossmark (MDG) mener kommunen setter personers liv i fare.

– At scenen skal bli stående er dumt av to grunner. Den første grunnen er at den blir veldig lite brukt og tar opp mye plass. Den andre, og viktigste, grunnen er at utrykningskjøretøy ikke kommer seg fram til leiligheten over Arneageren. Det som ble vedtatt i går gjør at de ikke kan reddes hvis det oppstår brann, sier han.

Han legger til:

– Som folkevalgt og ansvarlig kan jeg ikke gå god for at det går utover sikkerheten til dem som bor der. Derfor anket vi. Få behandlet den på ny. Kan ikke gjøre et vedtak, vil være helt uansvarlig. Jeg håper vi får gjort et vedtak hvor vi ivaretar sikkerheten. Skulle det oppstå en brann og en ikke vil klare å redde folk, er vi ansvarlige for det, sier han.

Det ble også vedtatt å skifte ut brosteinen på Arneageren med en stein som kan sikrer framkommelighet for alle. Den nye steinen skal være i samme fargepalett som dagens stein. De tre kastanjetrærne på plassen skal ikke skiftes ut opp dagens fontene skal utbedres. Det ble også vedtatt å gå i dialog med de private grunneierne på plassen om å gjøre belysningen bedre.

Utvalg for miljø og utbygging vedtok at kastanjetrærne på Arneageren bevares. (Mari Wigdel)

