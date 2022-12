SFO ble stridstema under budsjettdebatten

Mandag la flertallet og mindretallet fram sitt endelige budsjett i kommunestyret.

– Stavanger var den første norske storkommunen som gjorde SFO gratis for alle førsteklassinger. Siden har vi også hatt regjeringsskifte – sånn at staten har kommet etter med pengene. Nå innfører regjeringen og SV også gratis 12 timers kjernetid hver uke for andreklassingene, sa Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, som var den første til å presentere endelig budsjett.

SFO-kaos

Mindretallet fjerner de 50 millioner kronene som er satt av til gratis SFO for alle førsteklassinger. Mindretallet vil prioritere å sikre gratis SFO for familier med inntekt under en million kroner, framfor at gratisordningen skal være universell.

Flertallet kritiserer dem for å avvikle gratisordningen fullstendig.

SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen var opprørt:

– Jeg ble overrasket da jeg så at Høyre ønsker å avvikle SFO på 1. trinn. Det synes jeg er ekstremt oppsiktsvekkende. Hva ønsker representant Knutsen Hegdal å si til ansatte på SFO? Hvordan skal man forklare at ungene må begynne på SFO i 2. trinn? Hvorfor kutter man alt Stavanger kommune bruker på SFO på 1. trinn?, sa han.

SV-gruppeleder Eirik Faret Sakariassen (Stein Roger Fossmo)

− Ganske spesielt

Sissel Knutsen Hegdal (H) understrekte at mindretallet ikke ønsker å avvikle SFO for 1.-klassinger.

– Det er ganske spesielt at flertallene misforstår og prøver å etablere en påstand om at mindretallspartiene avvikler SFO. Selvfølgelig avvikler vi ikke SFO. Vi ønsker å gi friplass til dem som har mest behov for det. Her er vi på linje med Aps Hadja Tajik som også uttaler at i en tid hvor vi må prioritere ressursene, må vi faktisk prioritere de familiene som trenger det mest. Derfor ønsker vi ikke å betale SFO for familier som tjener en million, to millioner, tre millioner og eventuelt mer. Vi ønsker å gi friplass til barn i familier som har inntekter under en million kroner, sa hun.

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal (Stein Roger Fossmo)

Kristoffer Sivertsen (Frp) sa følgende:

– Er det ikke bedre å løfte folk ut av fattigdom enn å prioritere at folk skal være like og ha like lite. Hjelper det ikke lite å prioritere gratis SFO og til foreldre med høy inntekt når familier med mindre inntekt sliter med å betale strømregningen? Hvorfor lukker flertallet fremdeles døren for private initiativ innen eldreomsorg? sier Kristoffer Sivertsen (Frp).

Frode Myrhol (FB) understrekte hvor samlet flertallet er rundt universell gratis SFO:

– Hvis vi får 24 år som Høyre gjorde, er SFO gratis når den perioden er over, sa han.

Mette Vabø, gruppeleder i Venstre. (Stein Roger Fossmo)

