Danielsen med Frp-exit: – Hadde aldri trodd jeg skulle legge ut en slik melding

Mats Danielsen har meldt seg ut av Frp. Det skriver politikeren selv på Facebook.

– Hadde du spurt meg for noen år siden, så hadde jeg aldri trodd at jeg skulle legge ut en slik melding som dette på Facebook. Men med tiden har jeg kjent på en større og større indre frustrasjon, over at mine egne personlige overbevisninger og partiets meninger har beveget seg i hver sin retning. Jeg er liberalist på min hals og mener i stor grad at et fritt marked og frihet for enkeltindivider er og forblir de viktigste kampsakene i framtiden. Men det er allikevel noen aspekter til dette som gjør at jeg ikke med hånden på hjertet lengre kan si at jeg står inne for FrPs retning, skriver Danielsen.

Danielsen skriver at det er ingen enkeltsak som gjorde at han meldte seg ut, men det totale bilder av saksuenigheter. Han remser opp sakene:

Partiets endrede standpunkt i EU-spørsmålet fra ønsket om folkeavstemning til en absolutt nei-holdning

Energipolitikk: Makspris på strøm, nei til strømeksport, nei til vindkraft, nei til kjernekraft – alt dette er politikk som jeg er dypt uenig i, og som direkte strider med ideen om et fritt marked. Olje og gass er energi som partiet mener at vi bør kunne hemningsløst eksportere til markedsvilkår, men når vi snakker om grønn energi i form av strøm, da får pipa en helt annen, usolidarisk lyd.

Bompenger: All transport bør finansieres av den som benytter seg av den, det betyr at bussbilletter bør koste det de faktisk koster, det samme gjelder hurtigbåter, ferjer og ja, bruken av veinettet. Bompenger er en rettferdig måte å finansiere utbygging av nye veiprosjekter på, fordi det faktisk er de som får glede og nytte av den som da betaler for gildet. Men det betyr ikke at jeg mener at bompenger bør kunne finansiere f.eks. bussveier eller sykkelstamveier – det får de som bruker det betale for.

Monarkiet: Her er det jeg som har blitt mer og mer overbevist om at partiets standpunkt om at Norge skal være et monarki er udemokratisk og feil. Jeg har alltid ønsket at Norge skal være en republikk, men vi kan vel si det sånn at “hendelser” de siste månedene har styrket mitt syn på dette.

Rusreformen: Dette var saken som virkelig satte ideen om utmelding i hodet på meg. Stortinget hadde en historisk mulighet til å avskaffe en feilet og inhuman ruspolitikk, for å erstatte den med en politikk som faktisk ville satt menneskene først. FrP var et av de partiene som kunne avgjort at rusreformen skulle ha blitt en realitet, den muligheten lot partiet glippe.

Danielsen vil fortsatt være folkevalgt i Stavanger og Rogaland og vil derfor møte i kommunestyre og fylkesting som uavhengig representant.

Danielsen ser tilbake på fine opplever i partiet og politikken.

– Partiet og ungdomspartiet har gitt meg noen fantastiske opplevelser, helt siden jeg meldte meg inn for over 15 år siden. Jeg har utviklet meg selv som menneske til å bli en mann som jeg er stolt over å være, mye takket være gode partikolleger.