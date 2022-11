Bråk om lønn i barnehager, lovlighet i vedtak granskes

Skal Stavanger kommune kunne la være å betale private barnehager tilskudd for tjenester barn og foreldre ikke fikk under årets streik? Ja, har kommunedirektøren konkludert. Flertallet i formannskapet (Ap, MDG, Folkets Parti (med unntak av Leif Høybakk), SV, Rødt og Sp) støttet kommunedirektøren torsdag. Høyre, Frp, KrF og Venstres representanter reagerte på konklusjonen, og stemte sammen med Høybakk for ikke å inndra tilskuddene. Mindretallet har anket vedtaket inn for lovlighetskontroll hos Statsforvalteren.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide har konkludert med at kommunen kan avkorte den delen av tilskuddet som eierne sparte i lønnskostnader i de 13 private barnehagene i streik i Stavanger.

– Får man tilskudd mens man er i streik, har man et insentiv om å holde streiken gående, fordi man tjener mye på det. Når man ikke har utgifter til personalkostnader, kan man heller ikke få tilskudd til det. Stavanger kommune kan ikke betale for tjenester som foreldrene ikke har fått, mente Eirik Faret Sakariassen (SV).

Ordførerens rolle

Ordførerens varsling av mulig kutt i tilskudd i et intervju i Aftenbladet – mens streiken pågikk – er noe av bakteppet for det krasse ordskiftet.

– Når dette kommer ut før streiken er ferdig, har representanten tenkt på om at det kan ha påvirket streiken, spurte Henrik Halleland (KrF) etter Rødts Sara Mauland og hennes forsvar for avkorting av tilskudd og reell streikerett for ansatte i private barnehager.

– Når man står midt i en lovlig konflikt, er det ganske spesielt å gå ut og si at nå innfører man en ny regel. Noe av det som kreves for å ha et seriøst arbeidsliv er forutsigbarhet. Da er det feil å gå inn i langsiktige avtaler og trekke tilbake midler med tilbakevirkende kraft, sa Høyres John Peter Hernes.

Han leverte også et stikk til Vareide.

– Jeg stusser på at kommunedirektøren går inn som en slags privatpraktiserende høyesterett, som gjør vurderinger som Oslo kommune med sin byråd mener de ikke har lovhjemmel til. Dette er i et juridisk grenseland, sa Hernes.

Kristen Høyer-Mathiassen (H) etterlyste også forutsigbarhet for barnehagene.

– Burde vært avklart

– Hadde det ikke vært bedre om dette var avklart i forkant, slik at de private barnehagene visste hva de hadde å forholde seg til, spurte Høyre-veteranen.

– Man beregner tilskudd fra måned til måned, og ut fra barnetall. Når barnehagene ikke leverer tilbudet, får de ikke tilskudd. Det er forutsigbart at man må ha aktiv barnehagedrift for å få tilskudd, svarte Sakariassen.

Aps gruppeleder Dag Mossige tok opp Hernes’ innspill om kommunedirektøren som en «privatpraktiserende høyesterett».

– Når er det slik at Kunnskapsdepartementet har pekt på at kommunene selv må stilling, ut fra det generelle regelverket. Er det ikke da greit at Stavanger går foran i et nybrottsarbeid, spurte han.

– Rar og trist sak

Mette Vabø (V) og Henrik Halleland tok på ny opp ordførerens rolle under streiken.

Det er ikke på en slik måte en ordfører skal jobbe. — Henrik Halleland, KrF





– Dette er en rar og trist sak, og en politisk innblanding i en lovlig konflikt. Å trekke tilskudd er et stort inngrep, og da må man ha lovhjemmel, fastslo Mette Vabø (V).

– Jeg blir veldig «øvegidde» over at ordføreren går ut i Aftenbladet midt under en streik og sier at man vil trekke tilskuddet tilbake. Det er ikke på en slik måte en ordfører skal jobbe. Vi har mange hundre ansatte i offentlige, private og ideelle barnehager. De leverer tjenester vi er helt avhengige av. Når de er midt i en arbeidskonflikt, skal de få lov til å fullføre, sa Halleland.

– Representanten sier at jeg griper inn i en pågående streik ved å gå ut og si at jeg ber kommunedirektøren utarbeide en sak om betaling for en tjeneste som kommunen ikke mottar. Det er en plikt for meg som ordfører å forvalte skattebetalernes penger på en best mulig måte. Den plikten ble ivaretatt ved å be om denne vurderingen, svarte Kari Nessa Nordtun (Ap).

Det er en plikt for meg som ordfører å forvalte skattebetalernes penger på en best mulig måte. Den plikten ble ivaretatt. — Kari Nessa Nordtun (Ap)

– Handlekraft

[ Flertallet om skole, eldreomsorg og kommunale avgifter ]

Hun fikk ikke uventet støtte fra eget parti.

– Når ordføreren reagerer på noe hun mener er feil, er det et tegn på handlekraft. Jeg er veldig stolt over at vi har en ordfører som ikke sitter stille og ser på at streikeretten blir utvannet, sa Mossige.

Han siterte det han kalte «den ikke utpreget sosialistiske avisen» Aftenposten: «Streikevåpenets grunnidé er å ramme arbeidsgiver økonomisk. Da kan ikke kommunene lamme effekten ved å la pengestrømmen til barnehagene fortsette som før».

– Å få lønnstilskudd for ansatte som ikke er på jobb, er tydeligvis noe høyresiden nærmest hyller og omfavner i sine innlegg og replikker. Jeg er forundret over at så mange på høyresiden er opptatt av at man skal kunne få penger for en tjeneste man ikke får. Når det ble høyrepolitikk, det får nesten representantene svare på selv, sa Aps gruppeleder.

Jeg er forundret over at så mange på høyresiden er opptatt av at man skal kunne få penger for en tjeneste man ikke får. — Dag Mossige, Ap

– Vil ramme private

[ MIndretallet om skole, barnehage og eldreomsorg ]

I etterkant av møtet var Mette Vabø fremdeles klar på at kommunen ikke har lovhjemmel til å kutte tilskudd.

– Det kan godt være at det er feil at de private barnehagene får tilskudd når de ikke betaler, men jeg er veldig sikker på at det ikke er lov å redusere tilskuddet. Nå er vedtaket sendt på lovlighetskontroll, så får vi se. Flertallet forsøker å ramme de private barnehagene. Foreldrene har ikke betalt noe for å ha ungene sine i barnehage mens det har vært streik. Det er det aller viktigste, sier Vabø til RA.

Hun mener de rødgrønnes motstand mot kommersielle barnehager er årsaken til utspillet.

– Det er feil å ramme barnehagene med tilbakevirkende kraft. Dette er politisk motivert. Det røde flertallet er motstandere av private barnehager. De ønsker ikke flere, og det virker som de vil gjøre det vanskeligere for dem, sier Vabø.

