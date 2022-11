Høyre topper med Ole Ueland

Ole Ueland er inne i fylkespolitikken allerede som leder for Høyres gruppe, og var ordfører i Sola fra 2011 til 2019. Med seg på Høyres fylkestingsliste får Ueland blant annet Inger Merethe Bjerkreim, Erlend Jordal, Lasse Fredheim og Gunn Dalen Håland.

Rogaland Aps nominasjonskomité strevde en del høst før de landet på Frode Berge.

Ap-veteranen har omfattende erfaring både fra lokal- og fylkespolitikk, og har i tillegg vært politisk rådgiver for Johan Jørgen Holst og for Sylvia Brustad. Berge var statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet i to år fra 2005, mens han de siste årene har jobbet i Næringsforeningen. Frode Berge har også erfaring som journalist, i tillegg til jobber i oljå og i Stavanger kommune. På de neste plassene har nominasjonsmøtet gjort plass til Bente Gravdal, Asle Rafdal, Emilie Bersaas, Arvid Erga, Julia Eikeland, Morten Larsen og Charlotte Sørås.