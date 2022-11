Rogaland MDG har valgt sin nummer én

Rune Askeland ble valgt til fylkesordførerkandidat for MDG til valget i 2023.

Askeland er i gang med sin andre periode som folkevalgt i Stavanger. I inneværende periode er han leder for utvalg for Miljø- og utbygging. Han er opprinnelig fra Granvin i Hardanger og har jobbet i Nortura i over 20 år. Han har lang og bred erfaring fra politisk arbeid og hans politiske teft og evne til å samarbeide med andre partier vil være et viktig bidrag til fylkestingsgruppen.

Nummer to på listen er Ingrid Reiersen Kartveit. Hun er kommunestyremedlem og medlem av Utvalg for plan- og miljø i Sola. Hun er nestleder i Sola MDG, utdannet sykepleier med videreutdanning innen nevrologi, og jobber som avdelingssykepleier på sykehuset. Hun er grundig og har god gjennomslagskraft.

Tredjeplass på listen er Jon Torger Hetland Salte, som i dag er kommunepolitiker i Time kommune. Han bor på Bryne og har bakgrunn som teolog, lærer og organist. Jon Torger har stor samarbeidsvilje og er ikke redd for å finne utradisjonelle veier for å få til gode politiske vedtak. Dette vil komme godt med i en kommende fylkestingsgruppe.

[ Formannskap? Parlamentarisme? Dette er forskjellen ]

Dette er topp-ti-listen:

Rune Askeland, Stavanger

Ingrid Reiersen Kartveit, Sola

Jon Torger Hetland Salte, Time

Daria Maria Szymaniuk, Stavanger

Erlend Kristiansen, Sandnes

Susann Hæstad, Haugesund

Andreas Nordang Uhre, Stavanger

Sahar Snell, Stavanger

Richard W. Samslått, Eigersund

Thorbjørg Isafold Kritjansdottir, Klepp