Kongsgård er reddet: – Jeg er veldig glad

Usikkerheten rundt Kongsgård skole er over. I dagens møte i Fylkesrådet for funksjonshemmede ble det vedtatt at det ikke er aktuelt å legge ned Kongsgård som videregående skole. Dermed har flertallspartiene i fylket sørget for at usikkerheten som den siste tiden har rådet rundt skolens framtid nå kan ta slutt.

Enstemmighet

I saken om alternativer til rehabilitering av byskoler i Stavanger fremmet Solveig Ege Tengesdal (KrF) sammen med utvalgsleder Inghild Vanglo (Ap) og nestleder Atle Lunde følgende alternative forslag til punkt 5 i innstillingen, som altså ble enstemmig vedtatt. Det samme forslaget vil bli fremmet på vegne av de samarbeidende flertallspartiene Ap, H, Sp, KrF og V i Opplæringsutvalget førstkommende tirsdag:

«Fylkesrådet for funksjonshemmede legger til grunn at Kongsgård fortsatt skal kunne drives som en videregående skole . Utvalget ber om å få framlagt en sak som beskriver hvordan universell utforming og tilgjengelighet kan bli ivaretatt for elever og ansatte.»

Bedre tilgjengelighet

– Med dette forslaget får vi både slått fast at skolen ikke skal legges ned, samtidig som fylkesdirektøren får et oppdrag med tanke på å avdekke hva som må til for å tilfredsstille kravet om universell utforming og bedre tilgjengeligheten for alle. Det synes vi er en god løsning, sier Solveig Ege Tengesdal (KrF) i en pressemelding.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan lande diskusjonen om en eventuell nedleggelse av Kongsgård. Dette har heller aldri vært et ønske fra politisk side. Kongsgård er en svært viktig del av Stavanger og Rogaland sin kulturhistorie og identitet, og nå håper jeg man kan finne gode løsninger slik at kravene for universell utforming blir tilfredsstilt i størst mulig grad, samtidig som Kongsgård kan bestå både som videregående skole og som en institusjon i Stavanger, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).

