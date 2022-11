Går for toaletter i tilbygg til Bispekapellet

Administrasjonen i Stavanger kommune har lagt fram et forslag om et tilbygg til Bispekapellet som et alternativ til et eget servicebygg. Det skal blant annet inneholde toaletter, også for handikappede, i tillegg til garderober og lager. Prislappen er beregnet til 14 millioner kroner, da er arkeologiske utgravninger ikke medregnet.

Bygges billigere?

I et enstemmig vedtak i utvalg for miljø og utbygging ble hovedlinjene i planene godkjent, men saken ble likevel utsatt. Riksantikvarens syn skal hentes inn, det skal ses på om det kan bygges billigere enn de 14 millioner kronene, og det skal ses på om det kan hentes inn andre finansieringskilder enn kommunekassen, her ble Opplysningsvesenets fond lansert som en mulighet.

– Utrolig bra. Dette gir mer enn toaletter og servicesenter, og har mange gode elementer. Bispekapellet er også et av de beste konsertlokalene Stavanger har, mente Birger Wikre Hetland (Sp).

Tilbygg på bispekapellet (Arkitekt)