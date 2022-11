Vedtok Vaulen-brakker plassert i Sørmarka

Det skal etter planen bygges ny skole på dagens skoletomt på Vaulen. Trange kår gjør at det ikke lar seg gjøre med flere brakker på dagens tomt i byggeperioden. Administrasjonen i Stavanger kommune har foreslått å sette opp midlertidige undervisningsbrakker i Sørmarka, bak flerbrukshallen som nå har navnet Vår Energi Arena Sørmarka.

Et samlet utvalg for miljø og utbygging støttet planene i et møte onsdag ettermiddag.

Leie eller kjøp?

Samtidig ønsker også politikerne en nøyere gjennomgang om Stavanger kommune bør kjøpe eller leie de midlertidige byggene som skal brukes.

– Hvis det er smart å leie dem, så bør vi leie dem, og hvis det er smart å kjøpe dem, så bør vi kjøpe dem. Jeg er opptatt av å spare noen kroner, bemerket Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Trafikksituasjonen for elevene er noe som bekymrer politikerne.

Utvalg for miljø og utbygging ber om at kommunedirektøren vurderer trafikksikkerhetssituasjonen på skoleveien til elevene på ny. Skolebuss vurderes som mulig tiltak for de yngste elevene som bor langt unna. Eventuelle endringer i de trafikale forholdene rundt den midlertidige skolen legges frem som notat for utvalget, heter det i et forslag lagt fram av Mette Vabø (V) på vegne av hennes parti, Frp og Høyre.

Sørmarka og trafikk

– Vi har gjort overordnede trafikkmessige vurderinger, og vi mener Sørmarka er et godt forslag også for den trafikkmessige situasjonen, bemerket direktør Leidulf Skjørestad på vegne av administrasjonen.

Han var ingen tilhenger av å gjøre en ny runde med vurdering av trafikksikre forhold, og pekte på at den runden har administrasjonen tatt.

– For oss er det en selvfølge, kommenterte han.

Godt mottatt

Støy er for øvrig også en faktor i Sørmarka. Tomten ligger nær Motorveien og på et strekk der også siste del av Sykkelstamveien skal bygges. Kommuneadministrasjonen peker på at både utearealet og klasserommene på skjermes for trafikkstøy.

Sørmarka-alternativet er blitt godt mottatt i skolekretser på Vaulen.

– Vi stiller oss positive til Sørmarka. Det er et stort område med bra beliggenhet, og det vil være veldig greit å ha trafikksikker skolevei hit. Vi må se på eventuell skyss for de elevene som får lengst vei, sa Vaulen-rektor Tove Steen til RA i omtalen om administrasjonens planer.

Nå skal kommunestyret mandag bestemme om kommunen skal stå på forslaget om å bygge en skole som Statsforvalteren mener har for lite uteareal. Skjer det, går innsigelsen til Kommunaldepartementet for avgjørelse.

– Uansett utfall må vi ha på plass et godt alternativ for elevene på Vaulen, påpekte Mette Vabø.

