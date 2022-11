Planlegger toaletter i tilbygg til Bispekapellet

Bakgrunnen for at utvalg for miljø og utbygging (UMU) i møtet 9. november får denne saken til politisk behandling er innfløkt. I korte trekk: Formannskapet vedtok i 2014 en prosjektplan for restaurering av Stavanger domkirke mot 2025. Et stort servicesenter, den gang kalkulert til 56,4 millioner kroner, ble også vedtatt som eget prosjekt, men ulike forslag til plassering i nærheten av Domkirken ble ikke akseptert av Riksantikvaren.

Nå er planene kraftig nedskalert. Kommuneadministrasjonen foreslår å gå bort fra servicesenter og erstatte det med et to etasjes tilbygg til Bispekapellet. Planen er rullestolramper for å gjøre bygningen tilgjengelig for alle, og bygge handikaptoalett, flere toaletter, garderobe og lagerrom. Kostnadene er kalkulert til 14 millioner kroner. Det utgjør 199.000 kroner per kvadratmeter. Bispekapellet har et tilbygg også i dag.

Ser på kostnadene

– Når jeg ser kvadratmeterprisen, tenker jeg at vi må se om det er noe vi kan spare kostnader på. Uten at det er politisk behandlet ennå, regner jeg med at det kan gå mot en utsettelse av denne saken, sier UMU-leder Rune Askeland (MDG) til RA.

Administrasjonen viser i saksutredningen til at 199.000 kroner kvadratmeteren er høyt sammenlignet med andre kommunale bygg, men at grunnen er blant annet at små bygninger er forholdsvis dyrere enn større bygninger, at demonteringen av det eksisterende tilbygget må gjøres varsomt for å unngå skader på Bispekapellet, og at tilpasning av løsninger på et tilbygg til et automatisk fredet bygg krever høy kvalitet på materialer og utførelse.

Illustrasjon av planene for det nye tilbygget sett fra skolegården på Kongsgård, laget av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram (Arkitekt)

Skeptisk

[ Stavanger-budsjettet: Dette blir dyrere neste år ]

Askeland er skeptisk til store endringer ved Bispekapellet.

– Jeg er skeptisk til å gjøre endringer på et bygg fra 1200-1300-tallet, og vil gjerne høre hva Riksantikvaren mener om de nye planene, sier Askeland.

I kalkylene er det også presisert at arbeidet med rullestolrampe og andre tilpasninger vil kreve arkeologiske utgravninger. Kostnadene for kommunen for dette er ennå ikke beregnet.

Askeland har levert inn spørsmål til kommunedirektøren i etterkant av at saksdokumentene ble presentert, og vil vite om Riksantikvaren har vurdert forslaget om tilbygg, og hvis statsetaten har gjort det, vil utvalgslederen få den vurderingen lagt fram. Askeland ber også om et grovt estimat av kostnadene for de arkeologiske utgravningene.

Dagens tilbygg på Bispekapellet (Stein Roger Fossmo)

[ Stavanger får byarkitekt: – Vi må bevare det unike ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Etter bybrannen i 1272 bygget Biskop Arne bispegården, dagens Kongsgård. Han gjenoppbygget også koret og vestpartiet på Stavanger domkirke og oppførte bispekapellet.

Kapellet ble første gang omtalt i skriftlige kilder på 1300-tallet.

Man antar at dette var biskopens personlige kapell i middelalderen.

På 1700-tallet og utover på 1800-tallet omtales bygget som teater, gullmakerverksted, arkiv og skolebibliotek. Kjelleren ble tidvis benyttet som vinkjeller.

I 1890-årene ble et omfattende restaureringsarbeid igangsatt etter arkitekt Johan Meyers planer, blant annet ble gavlene påmurt i høyden, og kapellet fikk et vesentlig brattere tak, slik man mente det hadde hatt i middelalderen.

Navnet Bispekapellet fikk bygningen etter nyinnvielsen i 1926, året etter at Stavanger igjen ble bispesete.

I sammenheng med kirkens og byens 800-årsjubileet ble det også laget et lite tilbygg som et nytt inngangsparti, med toaletter i underetasjen.

Siste restaurering ble utført på begynnelsen av 2000-tallet under arkitekt Louis Kloster. Inngangspartiet ble fornyet innvendig, men spesielt toalettene i underetasjen har nå behov for en komplett utskifting. Tilbygget bærer generelt preg av noe dårlig byggekvalitet.

Kilde: Stavanger kommune

---

[ Elden ber politiet ta uttrykket «komlehåve» med et smil ]