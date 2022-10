Han vil bli fylkesordfører for Frp

Indbjo ble valgt som fylkesordførerkandidat på Rogaland Frps nominasjonsmøte på lørdag. Indbjo er inne i sitt åttende år som gruppeleder for Frp i Haugesund kommunestyre, og jobber til daglig som driftsleder i Haugesund kommune.

– Vi tror at Indbjo vil løfte partiet. Han er best egnet og har de rette kvalitetene som skal til for å lede partiet inn i samarbeid som vil gi gjennomslag for god Frp-politikk, uttalte leder av nominasjonskomiteen, Kristoffer Sivertsen, i en pressemelding da innstillingen ble gitt. Indbjo var vararepresentant til Stortinget fra 2017 til 2021.

Ifølge en pressemelding ser resten av Frps liste slik ut:

2.-kandidat: Hayley Anita Henriksen fra Gjesdal.

3.-kandidat: Pål Morten Borgli fra Sandnes.

4.-kandidat: Kristin Lode fra Hå.

5.-kandidat: May Helen Hetland Ervik fra Egersund.

6.-kandidat: Leif Arne Moi Nilsen fra Stavanger.

7.-kandidat: Kristoffer Birkedal fra Sandnes.

8.-kandidat: Silje Karin Teig fra Sola.

9.-kandidat Rune Midtun fra Karmøy

10. Inger-Lise Erga fra Sandnes.