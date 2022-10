Krever bedre Herbarium-svar og opprydding

Lekeplassen ved siden av den øverste inngangen til kjøpesenteret Herbarium har vært avstengt siden 2. desember 2021. Cille Ihle, som er Høyre-representant i utvalg for by- og samfunnsutvikling, ville vite hvorfor lekeplassen har vært utilgjengelig for byens innbyggere i nesten ett år, og hun er ikke fornøyd med svaret administrasjonen i kommunen har gitt så langt. Administrasjonen har for øvrig kritisert eiendomsbesitterne, som nå er SVG Property AS, for manglende kommunikasjon i nesten ett år.

– Enten er det farlig, og da stenger vi det av, eller så er det ikke farlig, og da holder vi det åpent. Hvis det er farlig, forstår jeg ikke inngjerdingen. Det er ikke noe problem å komme seg over de provisoriske gjerdene som er satt opp, sa Ihle da saken kom opp i utvalgets møte torsdag ettermiddag.





– Vil følge opp

Direktør Gunn Jorunn Aasland i by- og samfunnsplanlegging viste til at spørsmålet har vært videresendt internt i kommunen, og ville ikke gå inn på detaljer.

– Kommunen tar dette alvorlig, og vil følge opp kontakten, og ikke slå seg til ro med at ting ikke drar ut i tid og ikke blir utbedret, sa Aasland i møtet.

Ihle var ennå ikke fornøyd med svarene, og etter forslag fra utvalgsleder Frode Myrhol (FP) tas Ihles spørsmål opp til en ny runde i UBS om en måneds tid.

Ihle er klar på at eiendomsbesitteren SVG Property må få orden på forholdene, slik at parken på ny kan brukes av innbyggerne.

– Jeg forventer et svar på hva som egentlig har vært problemet, og jeg forventer at forholdene blir ordnet i løpet av i alle fall én måned. Det har nå snart gått ett år. Utbyggerne får rette det opp det som må rettes opp, og så bør denne saken være ute av verden, sier Ihle til RA.

– Veldig fint område

Hun er opptatt av at lekeplassen på området, som ligger foran kommuneadministrasjons bygg, snarlig kan tas i bruk.

– Dette er et veldig fint parkområde, med kunstnerisk utsmykning, vanndam, hoppeballer, balanseline og beplantning. Det brukes av barn og av treningsgrupper, selv om det nok ikke er så kjent. Hadde dette ligget på vanlig gateplan hadde det nok vært brukt mye mer, sier Ihle.

Daglig leder Truls Kolsrud Engene i SVG Property har overfor RA ikke villet gi detaljer i saken ut over at man i forbindelse med utbedringer på bygget dessverre sett seg nødt til å midlertidig stenge en mindre del av taket, og at «alt er trygt og innenfor gjeldende regelverk». RA har også forelagt ham Ihles uttalelser, men Engene hadde fredag ettermiddag ikke svart på RAs henvendelser.

– Pågående sak

Totalentreprenøren for Herbarium-byggingen, Kruse Smith, vil overfor RA heller ikke gi detaljer om årsaksforhold, framdrift eller ansvar, ut over å opplyse at entreprenørselskapet fortsatt har i oppgave å fullføre rehabiliteringen av det tidligere Straensenteret.

– Dette er en pågående sak mellom partene som vi ikke kan gå i detalj om, men vi har en god dialog med byggherren Øgreid Eiendom og eieren SVG Property og regner med å komme fram til en god løsning, sier Stein Inge Jærnes, leder for merkevare og kommunikasjon i Kruse Smith, til RA.





