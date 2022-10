Bekymret for økt egenbetaling i Stavanger

I 2023-budsjettet foreslår kommunedirektør Per Kristian Vareide blant annet å øke renovasjonsgebyret med 8 prosent, vannavgiften med 24 prosent og avløpsavgiften med 12 prosent, i tillegg til økninger på en rekke andre kommunale tjenesteområder.

– Dette er en ting jeg ikke liker, og vi må gå nærmere inn i tallene. For vannavgiften har kommunen tidligere hatt et unaturlig lavt nivå, men økte avgifter og egenbetalinger er en utvikling jeg er bekymret for, spesielt når vi vet at det er stadig flere innbyggere som har fått strammere økonomi etter annen prisstigning, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun med klar adresse til matvare- og strømprisene.

Styrker barn og unge

Kommunedirektøren framholdt i presentasjonen av handlings- og økonomiplanen at potten til PPT og helsesykepleiere er styrket.

– De fleste barn og unge i Stavanger har det bra, men de som har det vanskelig har fått det vanskeligere. Derfor foreslår vi styrking av helsesykepleiere og PPT. Det tror vi er god kommuneøkonomi, og vi tror det også er god helse for våre yngste, sa Vareide til politikere og presse.

– Det som er presentert fra kommunedirektøren er i stor grad bygget på politikk vedtatt fra flertallspartiene, både tidlig innsats for å bygge opp rundt barna våre og styrke PPT og helsesykepleiere, dessuten videreutvikle barne- og familiesenteret, dette er kjempegode tiltak, sier ordføreren.

Mindre til barnehager

Det legges imidlertid opp til redusert midlene til de kommunale barnehagene.

– Jeg liker ikke at kommunedirektøren legger opp til reduksjon i barnehagene, for det er viktig at vi som kommune er attraktive for barnefamilier, vi trenger arbeidskraften og vi trenger skattepengene, sier Nordtun.

– Flertallspartiene vil styrke satsingen på barn og unge ut over kommunedirektørens forslag?

– Jeg vil ikke forskuttere flertallets satsinger, men barn og unge og helse har vært styrket i de forrige budsjettene våre, sier ordføreren.

Eldreomsorg i endring

Vareide slo på ny fast at det økende antall eldre gjør at kommunen må ned i dekningsgrad, altså ha færre sykehjemssenger per 80-åring.

– Hvis vi skal opprettholde dagens dekningsgrad, må vi i praksis ha dobbelt så mange plasser innen heldøgns omsorg i 2040, oppsummerte Vareide, og slo fast at det ikke vil være helsearbeidere til å dekke en så stor etterspørsel.

– Hvor i alle dager skal vi finne disse folkene? Disse folkene finnes ikke, sier Vareide.

– Vil få konsekvenser

Regjeringens forslag til statsbudsjett med kutt av investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger bekymrer sterkt i alle politiske leire. Staten har tidligere betalt en stor andel av byggingen.

– Hvis det blir som det er lagt opp til i forslaget til statsbudsjett, vil det få konsekvenser, det vil koste mye mer å bygge sykehjem for kommunen, sier Nessa Nordtun.

Hun peker på at statsbudsjettet ikke er vedtatt, men ligger i Stortinget, og hatt hun har tatt opp saken med Aps stortingspolitikere og gjennom KS’ storbynettverk.

Nordtun karakteriserer kommunens økonomi som trygg og god.

Stavanger trygg økonomi, vi har et stort disposisjonsfond som er spart opp nettopp for å kunne finansiere investeringer framover. Vi trenger å investere i skolebygg, for vi har arvet et stort vedlikeholdsetterslep, sier hun.

Stort kjøp av boliger

I Vareides forslag skal kommunen kjøpe boliger for 400 millioner kroner de neste fire årene.

– Det er viktig å skaffe flere kommunale boliger så folk får tak over hodet. Det er lønnsomt å kjøpe kommunale boliger også, sett mot det kommunen vil måtte betale i leie i stedet, sier Nessa Nordtun.





Frp: – Utfordringer

Frps gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen peker på økende antall eldre med behov for sykehjem, omsorgsboliger og pleiere.

– Det er utfordringer, spesielt med økende antall eldre og eldre som trenger omsorg. Spørsmålet e hvor de varme hendene skal komme fra. En del av løsningen er å bruke mer velferdsteknologi, sier Moi Nilsen.

Han mener folk i langt større må eie sine egne eldreboliger.

– Det er mange kapitalsterke mennesker som ikke har problemer med å finansiere sitt siste bosted, vi trenger ikke finansiere alt dette gjennom kommunen, sier Moi Nilsen.

Han mener kommunen må gå bort fra ambisjonene om 80 prosent reduksjon i klimautslippene innen 2030, og generelt senke utgiftsnivået.

– Vi må se på de tingene som er kjekke å ha for en kommune, men som ikke er lovpålagte oppgaver. Det kan løse mye, sier Moi Nilsen.

Eiendomsskatten bort?

KrFs gruppeleder Henrik Halleland mener budsjettforslaget inneholdt få overraskelser, og viser at Stavanger har god økonomi sammenlignet med andre kommuner, men at regjeringens kutt i tilskudd til sykehjem og boliger til flyktninger få konsekvenser.

– Det viktigste for oss blir å stille opp for innbyggerne. Fjerning av eiendomsskatt og økning i ordninger for de som har minst er det viktigste for 2023, sier Halleland til RA.

Opposisjonspartiene KrF, H, V, Frp og PP har signalisert at de også i år vil arbeide fram et felles alternativt budsjett.





