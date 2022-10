295,8 millioner i minus i Stavangers drift

– Det er forventet 295,8 millioner kroner i økte utgifter på drift utover det som er budsjettert ved utgangen av året, melder kommunedirektør Per Kristian Vareide i den siste tertialrapporten. Den kommer til politisk behandling i utvalg for arbeidsliv og lønn mandag, så i formannskapet torsdag 20. oktober og i kommunestyret mandag 24. oktober. Meldingen kommer i forkant av at Vareide fredag 21. oktober skal presentere sitt forslag til handlings- og økonomiplan for de neste fire årene, før budsjettet går til formannskapet og kommunestyret for avgjørelse.

– Utgiftene har økt betydelig, ikke helt uventet, men jeg føler meg trygg på at velferdssatsinger flertallet har stått for, som grunnbemanning i sykehjemmene, heltidskultur, styrking av næringsavdelingen, gratis trygghetsalarm og rimeligere SFO, ikke er i fare, sier Aps gruppeleder Dag Mossige til RA.

Kommunedirektøren foreslår i tertialrapporten å styrke driftsbudsjettet med 243 millioner kroner, og vil prioritere strømutgifter og ekstra utgifter til utsatte grupper. I tillegg foreslår kommunedirektøren å benytte oppsparte midler til å dekke koronautgiftene kommuner har hatt, da staten trolig ikke lenger gir kompensasjon for ekstra utgifter med pandemien.

Strøm og rente

Økte strømpriser og økt lånerente er blant årsakene til at kommunens økonomi er blitt forverret. Tertialrapporten er dessuten laget før statsbudsjettet ble lagt fram, og det er ikke kalkulert inn bortfall av Lyse-utbytte etter grunnrenteskatten på naturressurser, så regjeringens forslag til statsbudsjett kan forsterke trenden for Stavangers del. Kommunens overskudd på driftsbudsjettet, som eksempelvis skal finansiere renter på lån, forventes å gå i minus i år. Målet er 2 prosent i pluss.

Statsbudsjettet skal nå gjennom forhandlinger mellom Ap/Sp-regjeringen og Stortinget, der SV sitter med nøkkelen.

– Økte utgifter er en trend vi ser i kommunene, dette er ikke unikt for Stavanger. Strømpriser og korona utgjør en betydelig del av utgiftene. Det ligger en forventning om at vi blir kompensert for noe av dette, sier Mossige.

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige. (Kathinka Skott Hansen)

I løpet av 2022 har det kommet 750 flyktninger fra Ukraina og andre land til Stavanger. Per september har kommunen bosatt om lag halvparten av flyktningene. Det planlegges for økt bosetting også i 2023, meldes det. Rent økonomisk slår situasjonen foreløpig ikke negativt ut for kommunekassen.

Ledighet og folketall

– Statlige tildelte tilskudd til flyktningsituasjonen er høyere enn forventede utgifter. Kommunedirektøren foreslår derfor å sette av det overskytende på fond for å dekke framtidige utgifter knyttet til flyktningenes behov, meldes det fra kommunedirektøren.

Nivået på arbeidsledigheten viser positiv utvikling, dessuten er sykefraværet i kommunen på vei ned. Folketallet øker også i Stavanger (se faktaramme).

– Økende folketall og mer tilflytting er jo positivt, og vi har bevisst satset på å bli Norges beste barneby, for eksempel med søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO og Barnas Sommer, for å gjøre det mer attraktivt for barnefamilier til å flytte hit. Dette er også investeringer som gir inntekter, sier Mossige.









---

FAKTA

Kommunedirektørens tertialrapport konkluderer med 295,8 millioner kroner i økte utgifter i 2022, sammenlignet med budsjett.

Samlet innebærer forslaget til budsjettjusteringer en forverring av netto driftsresultat fra 0,2 prosent i 1. tertial til -0,1 prosent i tertialrapporten.

Tertialrapporten slår også fast befolkningsvekst. I første halvår i år fikk Stavanger 445 flere innbyggere, veksten skyldes et fødselsoverskudd på 241 personer samtidig som flere flyttet til kommunen enn ut av kommunen. I fjor var utflyttingen høyere enn innflyttingen.

Arbeidsledigheten i Stavanger kommune er lav og viste 1,8 prosent ved utgangen av august. Ledigheten har vært stabilt lav gjennom de siste fire månedene.

Etter en økning i sykefraværet i første tertial med en kraftig smittetopp i februar måned, har sykefraværet blant Stavanger kommunes ansatte sunket gradvis de påfølgende månedene.

---