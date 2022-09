Kamp om listetoppen i MDG: – Jeg er overrasket og skuffet

– Jeg er overrasket og skuffet. Med all respekt for det gode arbeidet Rune Askeland gjør i Stavanger, men han er ingen opplagt kandidat, sier Alexander Rügert-Raustein, nåværende gruppeleder for MDG i fylkestinget.

Rune Askeland ble mandag innstilt som førstekandidat av nominasjonskomiteen.

Rügert-Raustein rykket ned til en 3. plass på listen.

– Så lenge den med toppvervet ønsker å stå videre og det ikke er noen andre opplagte kandidater, som kvinner eller unge, er kontinuitet det viktigste. Det er kun jeg som blir igjen av de tre kandidatene fra MDG Rogaland. Jeg har muligheten til å bære med meg denne erfaringen fra forrige periode inn i den neste. Det kan også være de ikke er tilfreds med jobben jeg har gjort, at det er derfor de ikke vil ha meg på toppen lenger. Jeg kommer ikke til å gi meg, sier han.

Alexander Rügert-Raustein motsetter seg nominasjonskomiteens innstilling av Rune Askeland som leder i Rogaland MDG. Alexander Rügert-Raustein motsetter seg nominasjonskomiteens innstilling av Rune Askeland som leder i Rogaland MDG. (Mari Wigdel)





Vil tilbake i posisjon

Thomas Bendiksen er leder i nominasjonskomiteen, og sier at evnen til å forhandle har vært førende i valget om førstekandidat.

– Det er klart kontinuitet alltid er viktig, men det er positivt med ny dynamikk. Vi ønsker fremdeles å ha ham på laget, og det er derfor han står på tredjeplass. Målsettingen vår er å få inn minst like mange til neste år. Vi har vektlagt en kombinasjon av engasjement, erfaring, gjennomslagskraft og samarbeidsevne.

Høsten 2021 trakk MDG seg ut av samarbeidet med Ap, Sp, KrF og V på grunn av uenighet i samferdselspolitikken.

– Den overordnede målsettingen er å komme i posisjon. MDG er viktig for å få et enda grønnere Rogaland, og vi trenger kandidater som kan forhandle fram til makt igjen. Det er jo sånn vi får gjennom mest grønn politikk. Rune Askeland har lang og bred erfaring fra Stavanger-politikk, både i posisjon og opposisjon, og fra to forskjellige partier. Det er en unik og god erfaring ha med seg, og en av grunnene til at han ble satt på førsteplass. Han sitter som utvalgsleder og får godt skussmål fra eget parti, ikke minst fra opposisjonen. Det kan bli nyttig for en fylkestingsgruppe.





Leder i nominasjonskomiteen Thomas Bendiksen (MDG) forteller at den overordnede målsettingen er å komme i posisjon. (Kathinka Skott Hansen)

Bypolitiker

Alexander Rügert-Raustein mener Askelands erfaring er for snever for fylkesnivå.

– Jeg synes det er rart at nominasjonskomiteen innstiller Askeland. Han er Stavanger-politiker og ser Rogaland innenfra og ut, ikke utenfra og inn. Fylkespolitikk er ikke det samme som bypolitikk, og det er langt mer distriktspolitikk på fylkesnivå. Jeg har opparbeidet meg en stor kunnskapsbase om fylkespolitikk som ikke Askeland kan by på. Det kan også være de ikke er tilfreds med jobben jeg har gjort, at det er derfor de ikke vil ha meg på toppen lenger. Jeg kommer ikke til å gi meg, sier han.

Rune Askeland poengterer at han har vokst opp i distriktene og som ung var aktiv i fylkespolitikken i Hordaland.

– Mitt første møte med fylkespolitikken var på slutten av 90-tallet da jeg møtte i en komité på fylkestinget i Hordaland. Jeg har i tillegg solid erfaring som folkevalgt i Stavanger-politikken og er i dag leder av utvalg for miljø og utbygging. Det er uansett bra å ha valget mellom to eller flere kandidater. Medlemmene får avgjøre hvem av oss de vil ha. Jeg er mest opptatt av at vi må løfte oss og komme tilbake til styringen av fylket. Forrige meningsmåling viste 1,8 prosent. Det er ikke der vi ønsker å ligge. Jeg vil bygge et solid lag, inkludert Rügert-Raustein. Jeg ønsker ikke å lede et MDG som sitter i mindretall på fylket uten noen innflytelse. Det er dessverre situasjonen i dag.

Leder i utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG), ønsker ikke å lede et MDG som sitter i mindretall på fylket uten noen innflytelse. (Kathinka Skott Hansen)

Mangler kvinner og unge i toppen

Av aktuelle toppkandidater er det ingen kvinner.

– Helst skulle vi sett at det var en kvinne som kunne tenkt seg å bli plassert på listetoppen, men det har ikke vært mulig denne gang. Komiteen kan ikke trylle. Vi er også underrepresentert på unge mennesker. Jeg håper folk tenker seg om en ekstra gang og stiller seg høyt på listen likevel. Det er flere tiltak vi kan gjøre for at vervet skal være mulig å ta på seg i de fleste livssituasjoner.

Listen blir endelig vedtatt 17. november.