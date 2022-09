Slik ser Asplan Viak og Rogaland fylkeskommune for seg en utbygging og restaurering ved Gamle Stavanger sykehus. I utvalg for by- og samfunnsutvikling ble behandlingen utsatt i møtet torsdag. Ap signaliserer imidlertid overfor RA at partiet er klare for å støtte fylkeskommunens planer. (Christoffer.Jakobsen)