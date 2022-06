Han kan bli Sandnes’ nye ordfører

– Nå kjenner jeg på at det er et stort ansvar å bære videre, og da håper jeg at jeg får med hele laget på det arbeidet som nå skal gjøres, sa Espedal til Stavanger Aftenblad i etterkant av avstemningen.

Tansø varaordførerkandidat

Siri Tansø ble valgt som varaordførerkandidat av et samlet nominasjonsmøte.

Marianne Chesak, som i dag er fylkesordfører, ble lansert som ordførerkandidat i et benkeforslag. Hun hadde tidlig varslet at hun ikke ønsket å fortsette Aps samarbeid med Frp i Sandnes-politikken.

– Jeg har oppnådd akkurat det jeg ønsket, en åpen debatt. Jeg har satt søkelys på hvor viktig det er med takhøyde, og det kommer jeg til å fortsette med. Jeg tror dette vil påvirke medlemmene i diskusjonene framover, kommenterte Chesak etter nederlaget, og karakteriserte Espedal som en svært dyktig og pålitelig mann. Hun mente også at han og Siri Tansø utfyller hverandre godt.

Lang erfaring

Espedal er i dag leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling og formannskapsmedlem. Har vært medlem av bystyret i Sandnes siden 2003. Han er også medlem av kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

