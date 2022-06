Rettore er Høyres ordførerkandidat i Sandnes: - Bred støtte i og utenfor eget parti

– Kenny Rettore er den desidert beste ordførerkandidaten vi kan stille med til kommunevalget neste år. Han har et brennende engasjement for Sandnes og ønsker å bidra til å videreutvikle kommunen vår. Kenny er også opptatt av å bygge laget, både innad i partiet og mellom de andre partiene i Sandnes. Rettore er pragmatisk og mer opptatt av at man finner gode løsninger som kommer innbyggerne i Sandnes til gode enn hvilket parti som er forslagsstiller. Han oppfattes som svært konstruktiv og har vist en stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, noe som er nødvendig i jobben som ordfører, sier Sjur Hana, leder i nominasjonskomiteen, i en pressemelding.

Rettore har en omfattende politisk erfaring. Han har sittet i kommunestyret og formannskapet siden 2007. Han har vært gruppeleder for Sandnes Høyre de siste to årene.

Rettore har også bred erfaring fra en rekke selskaper gjennom styreverv iblant annet Forus Næringspark AS, Folkehallene IKS, Renovasjonen IKS, Sandnes havn KF.

54-åringen er utdannet siviløkonom med International MBA fra USA. Han er gründer og daglig leder, og har over 25-års erfaring fra internasjonalt næringsliv.

Rettores viktigste saker

Skole er en av Rettores store hjertesaker og mener at Sandnes må ha som mål å ha den landets beste skole. Kenny har alltid vært opptatt av trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. I sin politiske karriere har blant annet han bidratt til at flere lag og organisasjoner skal få ta i bruk kommunale bygg til sine aktiviteter. Han har jobbet for flere kunstgressbaner, svømmeanlegg, og ikke minst de interkommunale flerbrukshallene, Folkehallene.

Byutvikling og arbeidsplasser er andre saker som engasjerer Rettore. Han var styreleder i Sandnes havn da havnearealene ble solgt for å legge til rette for den enorme byutviklingen som Sandnes har fått i indre havn. Kenny brenner for å få flere arbeidsplasser i sentrum og han ivrer for at våre borteboende studenter skal komme «hjem» igjen til regionen.

Engasjert i lokalmiljøet

Rettore er gift med Marianne Storm og sammen har de fire barn (to jenter og to gutter) i alderen 11 til 23 år.

Rettore har i en årrekke vært engasjert i lokalmiljøet gjennom idrett og politikk. Allerede i 1994 engasjerte han seg i Sandnes Idrettslags friidrettsgruppe, der han var blant annet leder og trener i flere år. Siden 2002 har Rettore ledet Sandnes Idrettslags hovedstyre. Han har hatt sentrale roller i arrangementskomiteene for alle store mesterskap i friidrett arrangert i Sandnes siden 2002. Kenny har også vært trener og lagleder i Sandnes Ulf.

Styret støtter innstillingen

– Kenny Rettore er en relasjonsbygger, kjent for godt humør, pågangsmot, og rettferdighet i det han gjør. Han er kunnskapsrik, løsningsorientert og en brubygger på tvers av politiske partigrenser. Et enstemmig styre i Sandnes Høyre støtter nominasjonskomiteens innstilling og er sikker på at Kenny vil bli en god ordfører for hele kommunen. Vi tror og håper at innbyggerne i Sandnes vil gi ham og Høyre tillit og støtte ved neste valg, slik at kommunen kan utvikles til å bli enda bedre, sier leder i Sandnes Høyre, Guttorm Stangeland.

