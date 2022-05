Stavanger vil utføre inkasso på egenhånd

Formannskapsmedlem Øyvind Jacobsen (Ap), som også har erfaring med inkassosaker som meddommer i Forliksrådet, har tatt initiativ til saken i flertallet. Formannskapet tar stilling til saken 2. juni.

– For de som skylder penger, er det langt dyrere at gjelden til kommunen drives inn av private selskaper, som Intrum i Stavanger, enn for eksempel beboere i Sola og Sandnes, der kommunen driver egen inkasso, sier Jacobsen til RA.

Delt innstilling

Kommunedirektøren legger saken fram etter politisk bestilling fra flertallet.

Kommunedirektøren har ingen faglige innvendinger mot en endring, og vurderer det som en politisk prioriteringssak. Saken legges fram med delt innstilling, enten a) å fortsette dagens praksis eller b) at Stavanger kommune tar inkassovirksomheten tilbake i egenregi, med gradvis tilbakeføring fra 1. juni 2023, når rammeavtalen med Intrum utløper.

– Differansen mellom egen inkasso og går til inntjening hos inkassoselskapene. Stavanger kommunes praksis gjør det verre økonomisk for de som har problemer. Stavanger kommune skal være til for innbyggerne, ikke for at private aktører skal berike seg på bekostning av personer i kommunen med betalingsproblemer, sier Jacobsen.

4 millioner årlig

Kommunedirektøren kalkulerer med at kommunen må ansette inntil fem årsverk med økte årlige driftsutgifter for kommunen på rundt 4 millioner kroner, men at innbyggerne kunne oppleve det som enklere å forholde seg til kommunen som økonomisk motpart. Sandnes har to ansatte som driver med innkreving, Sola kommune har én ansatt, ifølge saksdokumentene.

– Ordningen vil koste penger for kommunen, men det er det verdt. Kommunen skal også ta gebyrer, men ikke i nærheten av det inkassoselskapene tar, og i dialog og individuell tilpasning med den enkelte. Vi ønsker ikke at folk skal knekke ryggen økonomisk ved å få krav om høye salærer, sier han.

I tillegg vil Jacobsen se på kommunes praksis med bruk av forsinkelsesrenter. Når Intrum overtar sakene beregnes automatisk 8,5 prosent rente på både krav og inkassosalær fram til betaling, mens andre kommuner som har egen inkasso praktiserer langt lavere rentesats, ifølge Ap-politikeren.

– Det er vel så mye her som på inkasso at utgiftene eskalerer for de som allerede er i trøbbel, sier Jacobsen.

Ifølge ham kan inkassobyråene kreve 1400 kroner ekstra i salær for eksempelvis en SFO-regning på 3000 kroner som ikke betales innen 28. dager. I tillegg kommer 8,5 prosent i forsinkelsesrenter på salær og hovedkrav.

[ Inkassoalarm etter økte priser på strøm og mat ]

Trolig flertall

Gruppeleder i Folkets Parti FNB, Frode Myrhol, regner med at flertallspartiene vil gå inn for å ta tilbake inkasso i kommunal regi i torsdagens formannskapsmøte.

– Vi i flertallet har bedt om en saksutredning om dette, og i og med at det i saksdokumentene ikke framkommer noen negative virkninger av å håndtere dette på egen hånd, regner jeg med at flertallet går for det, sier Myrhol.

– Vi ønsker å gjøre Stavanger til en best mulig kommune å bo i, kommunen vil ikke tape penger, og en omlegging vil bety at vi ikke bidrar til å gi den enkelte innbygger en større gjeldsbyrde enn nødvendig, sier Myrhol.

– Når det i tillegg vil gi fire-fem arbeidsplasser i Stavanger i stedet for i Intrums lokaler i Drammen, så er også det en fordel, sier Myrhol.

Gir ikke detaljer

Intrum-sjef Stian Arnesen vil ikke opplyse overfor RA om Intrum tar 1400 kroner av et opprinnelig krav på 3000 kroner, om selskapet (som tidligere het Lindorff) bruker 8,5 prosents forsinkelsesrente på krav og salær, eller hvor stor omsetning selskapet har gjennom Stavanger kommune.

– Stavanger kommune er en viktig kommunekunde, men vi ønsker ikke gå inn i detaljene i vårt forretningsomfang. Vi forholder oss til Finanstilsynets fastsatte satser for gebyrer, skriver Arnesen i en e-post til RA.

– Forsinkelsesrente både tilfaller og fastsettes av oppdragsgiveren, i dette tilfellet kommunen, som kan velge å sette denne lavere enn maksnivået dersom de ønsker det, legger han til.

Han mener det er gode grunner både for kommunen og sluttbrukerne at et inkassoselskap utfører jobben.

– Dette handler blant annet om høy grad av tilgjengelighet via våre kundesenter, utstrakt bruk av moderne kommunikasjonskanaler inkludert selvbetjeningsportaler for sluttkundene og sist, men ikke minst tilgangen svært kompetente spesialister, skriver Arnesen.

– Lang erfaring

I Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, er det stor skepsis til at Stavanger kommune skal overta arbeidet Intrum (tidligere Lindorff) og Convene (tidligere Melin Collectors) nå utfører.

– Hvis kommunen velger å gjøre dette i egen regi, går man bort fra en profesjonell aktør med kompetanse og lang erfaring på inkassoområdet, sier Maria Østerhus Lobo, som er leder for politikk og kommunikasjon i Virke, til RA.

– Det er opp til kommunene å ta en vurdering på hva som er best for dem, men Virke mener man bør bruke aktører som har lang og god erfaring på dette feltet, legger hun til.