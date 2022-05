Trygghetsalarm blir nå gratis i Stavanger kommune

Flertallspartiene i Stavanger er enige om å ta bort egenbetaling for innkjøp og månedlig bruk av trygghetsalarm i kommunal regi.

– Vi ønsker ikke at eldre skal ha ekstra kostnader med å kunne føle seg trygge i egne hjem. Vi vet at noen vurderer økonomien i dette, og 1700 i innkjøp og inntil 674 kroner månedlig er en merkbar ekstra utgift for mange, sier leder i utvalg for helse og omsorg i Stavanger, Dag Mossige (Ap).

Ikke flere regninger

Flertallspartiene (Ap, MDG, FP, Sp, SV og Rødt) vil innarbeide gratis trygghetsalarm under behandlingen av tertialrapporten i formannskapet i juni.

– Da vil det ikke gå ut flere regninger på trygghetsalarm så lenge den koalisjonen som nå styrer Stavanger fortsatt styrer byens, sier Mossige.

Setter av 10 millioner kroner

I dag koster ordningen totalt 8 millioner kroner årlig i egenbetaling for brukere.

– Vi håper og tror at en del flere vil bruke trygghetsalarm når den blir gratis, og vil bruke 10 millioner kroner på tiltaket. Vi vet ikke nøyaktig hva kostnadene blir, men trygghet i egne hjem er så viktig for eldre og pårørende at det får koste hva det koste vil, sier Mossige.

– Sårbar gruppe

Han presenterte nyheten sammen med Rødts gruppeleder Sara Mauland og Leif Høybakk, som sitter i utvalg for helse og omsorg for Folkets parti, i et pressemøte foran Tasta sykehjem fredag morgen.

– Eldre flest ønsker å bo lengst mulig i sine egne hjem, og vi ønsker å legge til rette også for de som har dårlig helse. De som trenger trygghetsalarm er en sårbar gruppe, sier Mauland.

– Vi ønsker ikke at eldre med behov for alarm skal måtte ta denne ekstra kostnaden, supplerer Høybakk.

Han peker på at innkjøpet av alarm koster 1700 kroner. De som tjener under 200.000 kroner betaler 215 kroner i måneden, de som tjener mellom 200.000 og 320.000 kroner betaler 358 kroner og de som tjener over 320.000 kroner betaler 674 kroner i måneden for bruken.





