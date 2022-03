Fordelt: Disse fikk kulturstøtte i Stavanger

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) fordelte onsdag støtte til profesjonelle aktører i byen. Dette er første av i alt tre runder i 2022.

– Administrasjonen hadde gjort et så grundig forarbeid og skrevet begrunnelse for hvem som burde få og ikke få i denne runden, så vi valgte å følge innstillingen i helhet, sier leder i UKIS, Bjarne Kvadsheim (Sp) til RA.

2,5 millioner kroner

Totalt skal det fra UKIS fordele 2,5 millioner kroner til profesjonelle aktører i løpet av 2022.

– Vi fordeler støtten i ulike kunstutrykk, både musikk, visuell kunst, scenekunst og litteratur. Noen aktører som vi kjenner til og er dyktige ble ikke innstilt til støtte fordi søknadene ikke treffer kriteriene, noen fordi arrangementene ikke er i Stavanger eller fordi søknadene har vært uferdige, sier Kvadsheim.

UKIS vedtok også å arrangere et dialogmøte mellom utvalgets politikere og representanter for kulturlivet for å diskutere hvordan støtteordningene til aktørene kan tilpasses så de treffer best mulig. Det skal avholdes en fredag i løpet av våren, opplyser Kvadsheim.

Mottakerne:

Disse ble tildelt støtte onsdag:

Palko & Co (25.000 kroner), Klang av oldtid ( 30.000 kroner), Helene Düring Kjær (40.000 kroner), Hege Merete Tapio (50.000 kroner), Norsk faglitterær forening (50.000 kroner), Stand up Rogaland (50.000 kroner), Torfinn Nag, Tou Atelierhus (60.000 kroner), og Studio17.