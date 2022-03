Høyre: Innstilles som ordførerkandidat i Sola

– Janne Stangeland Rege er den soleklart beste ordførerkandidaten vi kan stille med til kommunevalget neste år. Hun har et hjerte som brenner for kommunen vår, og et stort engasjement for å gjøre den enda bedre. Hun har bred støtte både i og utfor eget parti, er svært konstruktiv og har vist en arbeidskapasitet og gjennomføringsevne som trengs i jobben som ordfører, sier Ole Ueland, som leder nominasjonskomiteen, i en pressemelding tirsdag.

En samlet nominasjonskomité innstiller Janne Stangeland Rege (43) som Høyres ordførerkandidat i Sola.

Janne Stangeland Rege har sittet i kommunestyret og formannskapet siden 2011, og er inne i sin tredje valgperiode som folkevalgt. Hun har vært gruppeleder for Sola Høyre de siste seks årene, og sitter for tiden også Rogaland Høyres ledelse som leder av Rogaland Høyres kvinneforum. Stangeland Rege er 43 år, bosatt på Tjelta sammen med ektemann og to døtre, og har i en årrekke vært engasjert i lokalmiljøet gjennom idrettslag, frivillighet og politikk.

– Janne Stangeland Rege er kjent for godt humør, stor ståpåvilje, og raushet i alt hun gjør. Vi tror og håper at Solas innbyggere vil gi henne og Høyre tillit og styrke ved neste valg, slik at kommunen kan utvikles til å bli enda bedre, sier Ueland.

Stangeland Rege: – Skikkelig motivert

Stangeland Rege takker nominasjonskomiteen for tilliten og sier hun er motivert for oppgaven.

– To år med pandemi har vist meg et stort samhold mellom folk i Sola. Innbyggere, frivillighet og næringsliv har stått sammen. Det vil jeg gjerne være med å bygge videre på.

Innstillingen på ordførerkandidat skal endelig behandles på nominasjonsmøte 7. april. Sola Høyre har i år valgt å nominere ordførerkandidat først, deretter nomineres resten av listen på et nytt møte som avholdes i november

Nominasjonskomiteen består av Ole Ueland, Hilda Bådsvik, Rune Østerhus, Marie Koch Singelstad og Håvard Sømme (Unge Høyre).

