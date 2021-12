Nå kan det bli rødt nivå på skoler og i barnehager

Formannskapspolitikerne er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte fredag formiddag for å diskutere trafikklysmodell-nivået for skoler, barnehager og skolefritidsordninger.

[ Har inngått vaksinesamarbeid med Forsvaret ]

Det er den pågående smittesituasjonen, andel positive i aldersgruppen som går på skoler og i barnehager i tillegg til den kraftig økning av omikronvarianten, som gjør at formannskapspolitikerne skal vurdere rødt nivå fra 3. januar til 16. januar.

Bakgrunnen er at smittetrykket i Stavanger er det høyeste det har vært noen gang.

– Strenge nasjonale tiltak har så langt ikke gitt en nødvendig nedgang i smitten. Store deler av den voksne befolkning må fortsettemed strenge tiltak utover i januar. Nærmere 1/3 av de positive er barn og unge i barnehage ogskolealder, skriver helsesjef Runar Johannessen i sin innstilling.

Målet med tiltaket er å forsinke smittespredningen så mye at det vinnes tid til å vaksinere ansatte og at kommunen får bedre tilgang på tester.

– I tillegg ivaretar det kapasiteten i tjenestene, og smittesporing, og ivaretar enredusert byrde ved økt forutsigbarhet, og færre i isolasjon og karantene, skriver Johannessen.

Kommunene på Nord-Jæren vurderer tiltak i skoler og barnehager hver for seg.

Dette innebærer rødt nivå

I sakspapirene til formannskapsmøtet skriver helsesjefen videre:

«På rødt nivå bør antall kontakter halveres i forhold til gult nivå på grunn av smittesituasjonen. Dette organiseres etter lokale behov og hensyn. For å få til en reduksjon i antall kontakter måbarnehagene og skolene være spesielt bevisste på oppmøtetid, tidspunkt for hente/bringesituasjon, friminutt og annen bruk av fellesarealer.

For barnehager medføre dette alternerende oppmøtetider for foreldre og begrenset åpningstid tilminimum 6 timer, med en halv time før og etter til å organisere bringe-/hentesituasjoner. Rødt nivåmedfører også reduserte åpningstider i SFO for å ivareta et smittevern som begrensernærkontakter.

Ved rødt tiltaksnivå vil det være delvis digital undervisning for 5-7. trinn og ungdomskolen. Dette vil særlig gjelde for skoler med fysisk plassmangel. Alle elever skal likevel få et tilbud på skolen jevnlig iløpet av uka. Dette løses med alternerende dager eller ulik oppmøtetid i løpet av samme dag for åbegrense antall elever som er på skolen samtidig. 1.-4. trinn vil så langt det er mulig fået heldagstilbud i skolen gjennom hele uka.Ved drift på rødt nivå vil ansatte som er fritatt fra karantene i arbeidstiden, men i karantene påfritiden, ha et mer begrenset antall nærkontakter på arbeidsplassen. Det samme for barn/eleversom er nærkontakter og unntatt karanteneplikten.»