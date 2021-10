Hun blir Høyres ordførerkandidat

Stavanger Høyre er klar for valgkampen 2023 og nominasjonskomiteen i partiet opplyser i en pressemelding at de enstemmig har innstilt Sissel Knutsen Hegdal som ordførerkandidat.

55-åringen ser på innstillingen som en ære.

– Jeg er både ydmyk og takknemlig for den tilliten som nominasjonskomiteen viser meg. Å bli innstilt som Stavanger Høyres ordførerkandidat er virkelig en ære, og jeg ser frem til nominasjonsmøtet. Nå er det opp til medlemmene, sier Sissel Knutsen Hegdal i en pressemelding.

Tidlig klart

Stavanger Høyre nominerer ordførerkandidat tidlig slik at byens innbyggere gis anledning til å bli kjent med kandidaten, opplyser nominasjonskomiteen.

– Komiteen ønsker å bygge et sterkt lag sammen med den som nominasjonsmøtet velger til ordførerkandidat. Komplett liste med kandidater til neste lokalvalg velges på nominasjonsmøte først i november 2022, opplyser Terje Eide, som er leder for nominasjonskomiteen i lokallaget.

Selve nominasjonsmøtet i Stavanger Høyre blir 17. november.

Erfaren politiker

Sissel Knutsen Hegdal er 55 år, og har vært aktiv i Stavanger Høyre siden 2003. Siden juni 2020 har hun vært gruppeleder for Høyres kommunestyregruppe.

Hun har erfaring som leder for kommunalstyret for oppvekst i perioden 2015-2019 og som leder for kommunalstyret for kultur og idrett i perioden 2007-2015.

Knutsen Hegdal har i inneværende periode vært fraksjonsleder for helse & velferd og har også nylig overtatt vervet som fraksjonsleder for oppvekst og utdanning.

Hun har også bred erfaring fra en rekke selskap gjennom styreverv i blant annet Lyse AS, Ivar IKS, Museum Stavanger AS, Stavangerregionen Havn IKS, Forus Næringspark AS, Risavika Havn AS, Stavanger Forum AS.

– Det er en svært erfaren person som nå innstilles som ordførerkandidat, melder nominasjonskomiteen.

Knutsen Hegdal er utdannet jurist av yrke og gift med Torbjørn Hegdal. Sammen har de tre barn - Fredrik (27), Emilie (25) og Espen (24). Samfunnsengasjementet startet i rollen som FAU-leder gjennom mange år på Madlavoll skole. Hun har også engasjert seg som idrettsmamma og ildsjel i nærmiljøet, opplyser nominasjonskomiteen i Stavanger Høyre.