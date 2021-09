Stokkebø (27) sikret stortingsplass: – Klarere mandat

Stavanger — Like før midnatt ble valgresultatene for Rogaland sikre nok til å slå fast at Aleksander Stokkebø (27) kommer inn på Stortinget. Høyre fikk 24,03 prosent av stemmene i fylket.

– Hvis dette, som det ser ut, er riktig er jeg inne. Det er fantastisk, jeg er kjempemotivert til å stå på for Rogaland og næringslivet, sier Stokkebø til RA.

27-åringen har allerede fire år bak seg på Stortinget, som fastmøtende vararepresentant for helseminister Bent Høie. Nå er han valgt inn for de neste fire årene, uavhengig av hvilke statsråder som er der. Plassen er hans.

– Det er jo et klarere mandat bak, og det gjør at man kanskje får ekstra tyngde inn, sier Stokkebø.

[ Valgstudio: Følg valget med RA her ]

Selv om Høyre har hatt en kraftig nedgang i mandater er situasjonen annerledes i Rogaland. Her har Høyre beholdt alle fire mandatene. Stokkebø får følge av nåværende olje- og energiminister Tina Bru, Sveinung Stensland og Margret Hagerup til Stortinget fra Rogaland Høyre.

– Det er krevende å holde stand etter åtte år i regjering, men jeg synes vi har klart det bra, erkjenner Stokkebø.

Han slår fast det åpenbare, at det er styringsslitasje etter åtte år i regjering. Stokkebø berømmer likevel de lokale kollegaene i Høyre.

– Vi sto på, og klarte å løfte oss nasjonalt fra mange av målingene. Laget i Rogaland gjorde en formidabel innsats, sier han.

[ Sjekk Mimir slippe jubelen løs ]