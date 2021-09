Stokkebø (H) i usikker kamp: – God magefølelse

Stavanger — Stavanger-karen Aleksander Stokkebø er Høyres fjerdekandidat i Rogaland, og har vært på Stortinget denne perioden. Nå er det usikkert om Høyre klarer å sikre fire fra Rogaland for den kommende valgperioden.

– Det er jo veldig jevnt om fjerdemandatet kommer inn, for Høyres del, erkjenner Stokkebø til RA.

Da prognosen på 18,7 prosent for Høyre nasjonalt kom var det som et stort sukk over forsamlingen på Gaffel&Karaffel. Jubelen steg betraktelig da forhåndsstemmene viste 25,6 prosent til Høyre. Med det som resultat vil Stokkebø være sikret fire nye år på Løvebakken.

– Jeg har en god magefølelse, og har troen, sier 27-åringen.

Det har ikke vært mye søvn for Høyre-politikeren de siste nettene, men det har lite med spenningen å gjøre. Han avkrefter at det har tatt nattesøvnen fra ham.

– Jeg har ikke sovet så mye. Ikke primært fordi det har vært spennende. Det er mest fordi vi har vært ute på kveldene for å levere i postkasser, og levere informasjon til velgerne.

Helseminister Bent Høie (H) var også på valgvaken.

