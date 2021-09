Savnet én sak i valgkampen

Stavanger — Kåkå-programleder Trond Birkedal hadde besøk av Atle Simonsen (tidligere statssekretær for Frp) og Aps gruppeleder i Stavanger, Dag Mossige, i sofaen på Påfyll. Sistnevnte har savnet en sak, spesielt for Stavanger-velgerne.

- Jeg hadde håpet på medisin, sier Mossige - og sikter til den lange debatten som har pågått om medisinutdanning i Stavanger.

I debatten, som ikke på noen som helst måte ble et sentralt tema gjennom valgkampen, har utdanningsinstitusjoner rundt omkring i landet vært kritiske til at Universitetet i Stavanger skal få etablere egen utdanning for framtidige leger. Det har vært en viktig sak for mange lokale politikere, og Stavanger har vært tydelige på sitt ønske om den utdanningen.

[ Livestudio: Følg valget direkte med RA her ]

Ordføreren involvert

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har vært sentral i en kampanje for Arbeiderpartiet i forbindelse med stortingsvalget. Programleder Birkedal lurte på om det var i mangel av tro på rikspolitikerne i Ap. Det nektet Mossige for.

- Nei, vi ønsket å kommunisere ut hva vi har fått til i Stavanger. Jeg er med og styrer byen, og jeg er stolt av det vi har fått til, sier Mossige fra scenen.

Han minner om at det er viktig å mobilisere de kreftene man har i en valgkamp, og viser til det åpenbare.

- Vi har inntrykk av at Kari er populær i Stavanger, også utenfor Arbeiderpartiet, sier gruppeleder Mossige.

Selv om det ser ut til å bli et historisk svakt valg for Ap, mener Mossige det ikke er noen krisestemning i partiet.

- Det er god stemning i partiet, slår Mossige fast.

Gahr Støre klar?

Ap-gruppelederen er tydelig på at partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre ser ut til å være klar til oppgaven, og at han prater som en statsmann.

Tidligere Siv Jensen-rådgiver Atle Simonsen peker på erfaringen.

- Han har fått en valgkamp ekstra. Alt blir bedre etter en ekstra runde, forteller Simonsen.