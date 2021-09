Full jubel i Rødt-leiren

Mandag kveld var Rødt samlet på Folken i Stavanger. Partiets førstekandidat Mímir Kristjánsson er trolig avhengig av et utjevningsmandat, det vil si at partiet kommer over sperregrensen på fire prosent nasjonalt, for å komme inn på stortinget.

Klokken 21.00 kom valgdagsmålingen, som tradisjonelt sett gir en god pekepinn på kveldens utfall. Her fikk partiet en oppslutning på 4,95 prosentpoeng, og jubelen sto dermed i taket på Folken.

Under stortingsvalget i 2017 fikk Rødt en oppslutning på 1,2 prosentpoeng i Rogaland, mens de landet på 2,4 nasjonalt.

[ Følg valgkvelden direkte hos RA ]

I forkant av målingen sa Kristjansson til RA at han er «utrolig nervøs».

– Uansett hva som skjer i dag gjør Rødt et rekordvalg, det tror jeg alle skjønner. Men vi har jobba med dette i fire år, så akkurat hvor bra eller dårlig det går... Alt koker ned til dette. Men jeg er sikker på at Rødt gjør et historisk bra valg. Jeg er sikker på vi får et regjeringsskifte. Og jeg er ganske sikker på at vi kommer over sperregrensen. Så får vi se, sa han til RA klokken 20.30.

– Hva tenker du om at dere er så nærme?

– For meg er det avgjørende at Rødt kommer over sperregrensen. Vi har prøvd å etablere dette partiprosjektet i 50 år, og dette har jeg og mine foreldre jobbet med i evigheter. Hvis vi kommer over sperregrensen er hva som skjer med meg underordnet, sier Kristjánsson.

– Helt ærlig?

– Jeg er faktisk det, selv om det høres rart ut. Men for meg er hele poenget med dette å få Rødt over sperregrensen. Det ville vært historisk, sier han.

---

FAKTA OM UTJEVNINGSMANDATER OG SPERREGRENSE:

* Det velges 169 representanter til Stortinget. 150 plasser er distriktsmandater og 19 er utjevningsmandater, ett fra hvert valgdistrikt.

* Bare partiene over sperregrensen, som får minst 4 prosent av stemmene nasjonalt, får kjempe om utjevningsmandatene.

* Normalt vil de minste partiene over sperregrensen få de fleste av utjevningsmandatene.

* Noen partier kan få høy oppslutning og mange stemmer i noen valgdistrikter og dermed sikre seg mandater der. De får likevel ikke utjevningsmandatene hvis de ikke er over sperregrensen.

* I 2017 ble utjevningsmandatene fordelt slik: Seks til SV, fem til KrF, fire til V, tre til H og ett til Sp.

* Partiene under sperregrensen i Stortinget i 2017: Rødt med 2,4 prosent nasjonalt, men sikret seg 6,3 prosent i Oslo og en distriktsplass til Bjørnar Moxnes. MDG med 3,2 prosent nasjonalt fikk 6 prosent i Oslo og distriktsplass til Une Bastholm.

* Beregningen som ligger bak fordelingen av utjevningsmandatene, kalles St. Laguës modifiserte metode.

Kilde: Valgdirektoratet, Stortinget og SSB

---