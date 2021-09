Blandede følelser i Venstre-leiren

Mandag kveld samlet Venstre troppene og arrangerte valgvake på Sportskafeen i Stavanger.

Næringsminister og Venstres førstekandidat i Rogaland, Iselin Nybø, er trolig avhengig av utjevningsmandat for å komme inn på Stortinget. Da må partiet over sperregrensen på fire prosentpoeng nasjonalt.

Da de første prognosene kom klokken 21.00 ble de oppmøtte på Sportskafeen tydelig skuffet. Prognosene viste først et resultat på 3,5 prosentpoeng. Etter et lite kanalskifte viste prognosene 4,4 prosentpoeng. De forskjellige prognosene viser dermed at partiet er både under og over sperregrensen.

– Nå er det kun én ting som teller og det er hvilke som er over fire prosent når stemmene er talt opp. Slik det ser ut nå, så går det oppover, sier Iselin Nybø til RA.

– Veldig intenst

Næringsminister Nybø synes det er veldig spennende å vente på valgresultatet.

– Det er veldig spennende og veldig intenst, men jeg er sterk i troen om at det kommer til å bli over fire prosent for Venstre, sier hun.

– Selv må du ha fire prosent for å komme inn på Stortinget.

– Ja, men nå er jeg ikke så bekymret for meg. Jeg er opptatt av at Venstre må klare fire prosent, for det har så mye å si om Venstre er representert med en stor gruppe på Stortinget de neste fire årene, eller ikke, sier Nybø før hun fortsetter:

– Hva som skjer med meg kommer i andre rekke, men for Rogaland Venstre er det en fordel.

Ved Stortingsvalget i 2017 fikk Venstre 3,5 prosentpoeng og 4,4 prosentpoeng nasjonalt.

---

FAKTA OM UTJEVNINGSMANDATER OG SPERREGRENSE

Det velges 169 representanter til Stortinget. 150 plasser er distriktsmandater og 19 er utjevningsmandater, ett fra hvert valgdistrikt.

Bare partiene over sperregrensen, som får minst 4 prosent av stemmene nasjonalt, får kjempe om utjevningsmandatene.

Normalt vil de minste partiene over sperregrensen få de fleste av utjevningsmandatene.

Noen partier kan få høy oppslutning og mange stemmer i noen valgdistrikter og dermed sikre seg mandater der. De får likevel ikke utjevningsmandatene hvis de ikke er over sperregrensen.

I 2017 ble utjevningsmandatene fordelt slik: Seks til SV, fem til KrF, fire til V, tre til H og ett til Sp.

Partiene under sperregrensen i Stortinget i 2017: Rødt med 2,4 prosent nasjonalt, men sikret seg 6,3 prosent i Oslo og en distriktsplass til Bjørnar Moxnes. MDG med 3,2 prosent nasjonalt fikk 6 prosent i Oslo og distriktsplass til Une Bastholm.

Beregningen som ligger bak fordelingen av utjevningsmandatene, kalles St. Laguës modifiserte metode.

Kilde: Valgdirektoratet, Stortinget og SSB

---