Dette sier toppkandidatene i Rogaland

Valgkampen er inne i den aller siste og mest avgjørende fasen. Mye av forarbeidet er nå gjort, men oppløpssiden gjenstår.

I en serie miniportretter har RA møtt toppkandidatene for største partiene i Rogaland, for å få vite litt mer om hvem de, hvilken politikk de står for, og hvorfor du bør stemme på dem.

Har du fortsatt ikke bestemt deg for hvilket parti du skal stemme på? Sjekk ut hva listetoppene i Rogaland mener:





Hadia Tajik (Ap). (Arne Birkemo)

Hadia Tajik - Arbeiderpartiet

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Arbeiderpartiet Rogaland

Rolle: Nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, første nestleder i Finanskomiteen

Født: 1983

Fra: Strand

Bakgrunn: Utdannet journalist, master i menneskerettigheter og master i rettsvitenskap





24 år gamle Ulrikke Torgersen stiller til valg som Rogalands toppkandidat for Miljøpartiet de Grønne ved årets stortingsvalg. – Vi står overfor vår tids største utfordring, og den kommer til å ramme min generasjon svært hardt. (Christine Evjen)

Ulrikke Torgersen - Miljøpartiet De Grønne

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Rogaland

Rolle: Førstekandidat og varamedlem i sentralstyret til MDG

Født: 1997

Fra: Stavanger

Bakgrunn: Elev ved folkehøyskole, SFO-medarbeider, leirleder, og gårdsmedarbeider.





Roy Steffensen, som stiller til valg som Rogalands toppkandidat for Fremskrittspartiet ved årets stortingsvalg, ønsker blant annet å bygge flere studentboliger. (Kathinka Skott Hansen)

Roy Steffensen - Fremskrittspartiet

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Fremskrittspartiet (Frp) i Rogaland

Rolle: Leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité

Født: 1980

Fra: Født og oppvokst på Kvitsøy, bor på Ålgård

Bakgrunn: Røkter på fiskeoppdrett og tidligere generalsekretær i FpU





Toppkandidaten til Senterpartiet i Rogaland, Geir Pollestad, vil utvikle mat- og oljefylket Rogaland. (Martin Simenrud)

Geir Pollestad - Senterpartiet

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Senterpartiet (Sp) i Rogaland

Rolle: Stortingsrepresentant for Sp, leder i næringskomiteen

Født: 1978

Fra: Nærbø i Hå kommune

Bakgrunn: Jurist, tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet





Næringsminister, Iselin Nybø (V). (Kathinka Skott Hansen)

Iselin Nybø - Venstre

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Venstre i Rogaland

Rolle: Næringsminister

Født: 1981

Fra: Randaberg

Bakgrunn: Er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet som advokat. Fra 2018 til 2020 var hun forsknings- og høyere utdanningsminister.





Mímir Kristjánsson er toppkandidat til stortingsvalget for Rødt i Rogaland. Bursdag gir ingen pause under valgkampen. Her på kontoret til Rødt i Stavanger. (Martin Simenrud)

Mímir Kristjánsson - Rødt

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Rødt Rogaland

Rolle: Gruppeleder for Rødt i Stavanger bystyre

Født: 1986

Fra: Stavanger

Bakgrunn: Journalist og forfatter





SVs førstekandidat Ingrid Fiskaa sykler rundt i Rogaland. Siste etappe blir fra Tasta skole til sentrum av Stavanger. (Alexander Gudmestad)

Ingrid Fiskaa - SV

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Rogaland

Rolle: Leder i Rogaland SVs fylkesstyre

Født: 1977

Fra: Bryne

Bakgrunn: Lærer, statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2009–2012





Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) svarer på kritikk fra forfatter og journalist Linn Stalsberg. (Annika Byrde/NTB)

Olaug Bollestad - KrF

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Kristelig Folkeparti

Rolle: Landbruks- og matminister, første nestleder i KrF

Født: 1961

Fra: Strand

Bakgrunn: Utdannet intensivsykepleier. Tidligere ordfører i Gjesdal kommune. Stortingsrepresentant fra 2013.





Olje- og energiminister Tina Bru (H). (Kathinka Skott Hansen)

Tina Bru - Høyre

Politikk: Toppkandidat til stortingsvalget for Høyre i Rogaland

Rolle: Nestleder i Høyre og olje- og energiminister

Født: 1986

Fra: Stavanger

Bakgrunn: Har studert engelsk og KRL på Universitetet i Stavanger og har en bachelor i endringsledelse fra BI. Begynte å jobbe som heltidspolitiker da hun var ferdig med studiene, og ble valgt inn på Stortinget da hun var 27 år.