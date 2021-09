Coop og kommunen vil bygge blokk ved DNB Arena

Stavanger — Torsdag behandler utvalg for by- og samfunnsutvikling planene, og Kommunedirektøren ber politikerne legge saken ut på høring, men ønsker at byggehøyden reduseres vesentlig.

Utbygging er et samarbeid mellom det kommunale foretaket Stavanger Utvikling og Coop Eiendom Norge, som ønsker å bygge rundt 1000 kvadratmeter forretningslokaler i første etasje. Treningssenter og kontorer er andre aktuelle bruksområder. Bygningen slik den er skissert nå er på fem etasjer.

– Stor verdi

– Tomten har i seg selv en stor verdi og et stort potensial, og som kan gi en positiv tilvekst til og styrking av både DNB Arena, hotellet, idrettshallene og andre aktiviteter i Forum-området, sier daglig leder Hans Kjetil Aas i Stavanger Utvikling KF, som forvalter kommunens eiendommer, til RA.

– Treningssenter er trukket fram i planene. Dere er i forhandlinger med kjeder som driver treningssentre allerede?

– Ja, både det og andre interessenter. Treningssenter er naturlig på grunn av nærheten til hotellet, DNB Arena og andre sports- og idrettstilbud på Forum-området.

– Er det fornuftig at kommunen selv skal være pådriver til å bygge kontorer nå som det er et enormt overskudd av tomme kontorlokaler i dette distriktet?

– Kontorlokalene er tenkt knyttet til andre funksjoner i bygget, sier Aas.

Tomten ble kjøpt av kommunen fra Tore Christiansens Oilers Holding AS, selskapet som eier blant annet DNB Arena, i 2016.

– Dette er en attraktiv tomt, og vi også har hatt flere andre interessenter enn Coop, sier Aas, som opplyser at det ikke er avgjort om Stavanger Utvikling ønsker å selge seg ut etter reguleringsprosessen eller blir med som deleier av bygningen.

Fylkeskommunen vil vente

Butikkplanene får Rogaland fylkeskommune til å reagere, og vil ha konkrete analyser av kundegrunnlag og tilgjengelighet i en gjennomgang til neste kommuneplan. Utbyggerne legger på sin side fram en konsulentrapport fra Harald T. Nilsen Rådgivning som konkluderer med at mange aspekter taler for planlagt lokalisering av nærbutikk, og at det etter en samlet vurdering ser ut til å være godt grunnlag for en etablering her, uten større negative konsekvenser for eksisterende dagligvarebutikker i nærområdet.

Tomten i Ishockeyveien slik den ligger i dag. Den brukes sporadisk til parkering. (Stein Roger Fossmo)

Aas peker på at den planlagte butikken er av relativt beskjeden størrelse og er tenkt å fungere som nærbutikk i gåavstand til boligområdene sør for Madlaveien.

Ifølge handelsanalysen bor det 1880 innbyggere bare i primærmarkedet, og det oppgis å være omtrent 500 flere enn i et gjennomsnittlig markedsområde for en dagligvarebutikk i Norge.

– Coop har selv en del ulike forretninger i området, og mener det er markedsgrunnlag for denne butikken, som også kan bidra å redusere biltrafikk og andre transportbehov, sier Aas.

Coop- og Stavanger Utvikling-prosjektet i midten, med Clarion Hotel Energy til venstre, DNB Arena bak og med boligbebyggelsen på Tjensvoll til høyre. (EDER BIESEL ARKITEKTER AS)





Leder i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Frode Myrhol (FNB), som for øvrig også sitter som nestleder i styret i Stavanger Utvikling KF, støtter planene.

– Dette er et godt prosjekt i et område som tåler litt byggehøyde, og nær hovedkollektivaksen. Når vi først skal bygge bussveien, er det nærmest en plikt at vi bygger høyt og tett nær den, slik at flest mulig kan bruke bussveien til jobb, hjemsted eller til andre formål, sier Myrhol til RA.

Han mener en fem etasjes blokk må være greit i dette området.

– Tomten ligger ved svære DNB Arena og andre store bygninger i området, og ligger lavere enn boligbebyggelsen. Det eneste jeg er skeptisk til er om en nærbutikk fører til mer trafikk i området, men det er detaljer vi må se på etter hvert, sier Myrhol.

FAKTA

Coop Norge Eiendom AS og det kommunale foretaket Stavanger Utvikling vil bygge kontorer, treningssenter og butikk på en tomt ved DNB Arena og Clarion Hotel Energy.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler planene i torsdag 2. september. Kommuneadministrasjonen ber politikerne legge saken ut på høring, men mener byggehøyden bør reduseres.

Rogaland fylkeskommune ber om konkrete analyser av kundegrunnlag og tilgjengelighet tilknyttet eventuell etablering av en ny dagligvarebutikk, og at detaljplanleggingen bør avvente gjennomgang av handelstematikken i neste kommuneplan. Statsforvalteren støtter fylkeskommunen uttalelse om dette.

En handelsanalyse Harald T. Nilsen Rådgivning har utført for utbyggerne konkluderer med at mange aspekter taler for planlagt lokalisering av nærbutikk, og at det etter en samlet vurdering ser ut til å være godt grunnlag for en etablering her, uten større negative konsekvenser for eksisterende dagligvarebutikker i nærområdet. Butikker i nærheten, i det som defineres som sekundærområdet: Coop Mega og Rema 1000 i Madla Amfi og Kiwi-ene ved Tjensvollkrysset og på Sanddal. Butikker innenfor fem minutters kjøreavstand: Meny Helgø Stokka, Extra Eiganes, Extra Madla, Coop Prix Madlamark, Økologiske Dagligvarer, Joker Brustadbua og Kiwi på Auglendsveien. I tillegg, uten at det er drøftet i analysen, har Mosvannet Park på den tidligere Alstor-tomten skrevet kontrakt med Rema 1000 om butikk der.

---