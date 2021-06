Stavangers politikere, her representert ved Kari Nessa Nordtun (Ap), Frode Myrhol (FNB), Daria Maria Szymaniuk (MDG), Eirik Faret Sakariassen (SV), Mímir Kristjánsson (Rødt) og Dagny Sunnanå Hausken (Sp) etter at det ble klart at de overtok som politikere i maktposisjon, kostet i 2020 26.7 millioner kroner. (Caroline Teinum Gilje)