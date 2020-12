Politiet grep inn mot julenissen

En julenisse av den oppblåsbare typen skapte såpass mye bråk i nabolaget, at politiet måtte gripe inn lørdag kveld. Eieren av den oppblåsbare nissen var enig med politiet om at det var best å la nissen få seg en hvil, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

- Aggregatet som holdt liv i nissen laget såpass mye bråk lørdag kveld at det forstyrret naboene. Roen har nå atter senket seg over nabolaget på Hinna, kunne politiet melde lørdag.