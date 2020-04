Politiet dempet musikk

- I løpet av natten har politiet fått syv meldinger om forstyrrelse av natteroen og høy musikk fra forskjellige steder i distriktet. Vi har vært på flere av adressene og gitt muntlige pålegg, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

For øvrig har påskefreden senket seg over regionen, med noen unntak:

* Klokken 09.00 for politiet melding om trafikkuhell i Melevegen på Hjelmeland, der et kjøretøy har kjørt i grøften. Ukjent om det er personskade. Nødetatene på vei, opplyser politiet like over klokken 09.00 påskeaften.

* Klokken 23.15 langfredag rykket politiet ut til Myrveien i Sandnes med flere patruljer. En person på stedet ble utsatt for vold, men er ikke alvorlig skadet og har fått noen kuttskader, ifølge politiet. Mistenkte var i natt ikke funnet, men politiet vet hvem de leter etter. Sak er opprettet.

* Klokken 02.00 natt til påskeaften fikk politiet melding om trafikkulykke ved Høyland kirke i Sandnes. Bilen var ikke lenger kjørbar, men de to i bilen ble betegnet som oppegående og kjørt til legevakten for sjekk. Sak ble opprettet og førerkortet beslaglagt.