Politiet ber foreldre snakke med barna om selvmordsvideo på TikTok

Det har de siste dagene vært oppmerksomhet rundt en TikTok-video hvor man ser en person som tar sitt eget liv.

Blant annet har Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista, advart om videoen via Facebook, hvor hun skriver at hun ble kontaktet av en ung voksen som hadde kommet over filmen da han eller hun scrollet over videoer av hunder og valper.

– Plutselig dukket det opp en video av en mann som skjøt seg selv i hodet. Det var en hund i bakgrunnen. Personen som fortalte meg dette, har nå kastet opp i flere timer etter å ha sett videoen, skriver Engvik.

Opphavet skal være en video hvor en mann tok livet sitt og strømmet det direkte på Facebook. Videoen er blitt lagret og trender nå på Tiktok.

Kan være traumatiserende

Tirsdag formiddag la Sør-Vest politidistrikt ut en post på Facebook hvor de ber foreldre snakke med barna om denne type videoer.

– Videoen dukket opp blant innhold om valper. Den er nå fjernet fra TikTok, men verserer fremdeles i ulike former på sosiale medier. Det kan åpenbart være traumatiserende for barn (og voksne) å se slike videoer, noe flere har advart mot. Og det vil garantert dukke opp flere videoer med svært ubehagelig innhold som barn blir eksponert for, skriver de i Facebook-innlegget.

Videre kommer de med flere tips til hvordan man kan snakke med barna om dette:

* Spør barna deres om de har sett videoen og snakk med dem om at de uten forvarsel kan bli eksponert for veldig ubehagelige videoer (vold, seksuelt innhold etc.) på TikTok og andre steder.

* Barn må forstå at slike videoer ikke er normalt og at de har lov til å si nei dersom f.eks. venner ønsker å vise dem videoer med ubehagelig innhold.

* Det er en grunn til at apper har aldersgrenser. TikTok forbindes med dansevideoer, men det betyr ikke at alt innholdet er uskyldig.

* Som forelder kan du gjøre en rekke grep for å få bedre kontroll på barnets bruk av TikTok. Se barnevakten.no for mer info. TikTok har også en egen foreldreside der du kan få tips. Vi har lenket til disse sidene i kommentarfeltet under dette innlegget.

– Sørg for at barna er trygge på at de kan snakke om negative opplevelser. Det er vårt ansvar som foreldre, avslutter politiet Facebook-innlegget.