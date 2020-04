Politiet åpner gradvis opp

Fra og med mandag 20. april åpnet politiet opp deler av publikumsmottakene igjen. Dette betyr at fysisk oppmøte blir mulig igjen. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Alle lokasjonene har innført smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte. Publikum vil bli informert på de ulike stedene om hvilke tiltak som gjelder, og hvilke tjenester som er tilgjengelige.

For enkelte lokasjoner bes det om at publikum møter opp kort tid før timeavtale. Dette er presisert under de ulike lokasjonene på www.politiet.no.

Ring og tenk nett først

Selv om det åpnes delvis opp, oppfordrer politiet innbyggerne til å ta kontakt på telefon dersom de kan unngå å møte opp fysisk.

Politiet minner om at noen forhold kan anmeldes på nett, og ber folk benytte seg av dette så langt det er mulig.

Selv om de færreste skal ut og reise i nærmeste fremtid, vil de fleste passlokasjoner i Sør-Vest politidistrikt fra og med mandag åpnes for kunder. Dette gjelder kun timebestillinger. Politiets nettsider gir oversikt over hvilke timer som er tilgjengelige.

