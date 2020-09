Petroleumstilsynet starter gransking av Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

– Vi har besluttet å granske årsakene til utfordringer med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå, skriver Petroleumstilsynet (Ptil) i en pressemelding.

Problemene med produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet ble offentlig kjent i juli, etter at Equinor oppdaget store problemer med kvaliteten på sveisingen på skipet som er under bygging i Singapore.

Vil avdekke årsakene

Bakgrunnen for at tilsynet starter gransking, er informasjonen de fikk presentert i lisensmøte med Equinor, Petoro og Vår Energi den 25. juni.

Petroleumstilsynet skriver at de også var kjent med at det var oppdaget feil i analyseprogrammet som brukes til utmattingsberegninger.

– Hensikten med granskningen er å identifisere årsakene til at Johan Castberg-prosjektorganisasjon ikke har avdekket sveise- og analysefeilene på et tidligere tidspunkt, skriver Ptil.

Prosjektets oppfølgingsstrategi, rapportering til rettighetshavere og myndigheter samt prosjektets verifikasjonsplaner vil inngå i granskningen. Perioden som skal granskes vil være fra kontrakten for skroget ble lagt fram til Ptil ble kjent med omfanget av utfordringene 25. juni 2020.

Misfornøyd med Equinor-informasjon

Equinor var i forrige uke i et møte med Petroleumstilsynet der de ble bedt om å redegjøre for hvordan selskapet følger opp årsakene til problemene som har oppstått på Johan Castberg-skipet, for hvordan de vurderer sikkerhetsrisikoen og redegjøre for planlagte og iverksatte tiltak for å ivareta sikkerheten.

Tilsynet har tidligere uttrykt at de blant annet ikke er fornøyd med at de fikk beskjed om problemene med Castberg svært sent.

– Vi vil være åpne og bidra til at Petroleumstilsynet kan gjøre den jobben de skal gjøre. Hvis vi ikke leverer god nok informasjon vil vi lære av det og forbedre oss, sa Equinors fungerende konserndirektør for teknologi, prosjekt og boring (TPD) Geir Tungesvik til NTB etter møtet.