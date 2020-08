Passasjerkollaps i luftfarten

Kun 2,3 millioner passasjerer fløy i Norge i april, mai og juni, sammenlignet med 15,1 millioner i 2. kvartal i 2019, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen knyttes til tiltakene innført for å bremse spredningen av koronapandemien. Passasjernedgangen har vært større for utenlandsflyginger enn innenlandsflyginger.

Det var også en mindre nedgang i flyfrakt av gods. 45.000 tonn gods ble fraktet med fly i 2. kvartal i år, 15 prosent mindre enn i 2019.

Det er likevel tegn på at flytrafikken kan oppleve en vekst i tiden framover. Fra juni til juli økte antallet flypassasjerer med 71 prosent, opplyser Avinor i en pressemelding.

– Vi ser at spesielt innenlandstrafikken har tatt seg opp. Likevel ligger vi på under halvparten av passasjertallene sammenlignet med samme tid i fjor, så vi er langt unna normal trafikk, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

