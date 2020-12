Pasienter testet negativt

Sykehjemmet er stengt for besøk inntil videre.

Den ansatte jobbet ved én avdeling ved sykehjemmet. Beboere som den ansatte har jobbet tettest med er satt i isolasjon. Beboere og ansatte ved avdelingen er testet. Resultatet for pasientene som er testet har vært negativt. Pasientene skal testes flere ganger. Testeresultatene for de ansatte er ikke klare enda.

Sykehjemmet jobber med å skaffe seg en oversikt over hvem som er nærkontakter og eventuelt må i karantene. De pårørende er varslet om at det er påvist smitte ved sykehjemmet.

- Det er veldig synd at vi igjen har fått smitte inn på et sykehjem, spesielt nå før jul. Men vi har etter hvert erfaring med dette, og har gode rutiner for å håndtere og avgrense smitten ved sykehjem, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Den ansatte som er smittet jobbet med munnbind i likhet med de andre ansatte ved sykehjemmet. Inntil videre vil de ansatte ved den berørte avdelingen jobbe i fullt smittevernutstyr.

Blidensol er et kommunalt sykehjem for personer med demens. Sykehjemmet har 56 pasienter fordelt på fire avdelinger.