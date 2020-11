«Det er med tungt hjerte at vi må kaste inn håndkleet, på grunn av korona, og stenge Ostehuset Domkirkeplassen i dag, 24.november, kl.16:00», skriver Ostehuset selv på sin Facebook-side tirsdag ettermiddag.

Ostehuset Domkirkeplassen åpnet 28. november 2018, etter et omfattende arbeid med å gjøre de tidligere lokalene til Norges Bank om til restaurant. Interiøret i det ærverdige bankbygget fra 1964 er fredet.

To år etter stenges dørene. Årsaken er koronapandemien.

16 personer mister jobben

16 personer mister jobben, opplyser Ostehuset på Facebook.

«Allerede etter 15 måneders drift måtte restauranten stenge dørene i mars på grunn av pandemien, og har siden den gradvise gjenåpningen i april drevet med begrenset åpningstid og konsept. Da inntektene forsvant over natten, ble det krevende å drive Domkirkeplassen. Den siste perioden med nye restriksjoner i november gjorde det tøffere enn noen gang».

– Det ble etter hvert umulig for oss å drive videre, sier eier og daglig leder i Ostehuset, Hanne Normann Berentzen i en uttalelse på egen Facebook-side.

Hanne Berentzen. Foto: Arne Birkemo

Berentzen og ektemannen, Tom Helge Sørensen, etablerte Ostehuset i 1999. Det startet med en ostebutikk med kafe, catering og tre ansatte.

Ostehuset Domkirkeplassen var en stor satsing.

Berentzen sier at huseier Camar har strukket seg langt i perioden som har gått siden det meste stengte i mars. Leverandørene har også utvist stor tålmodighet og imøtekommenhet i denne perioden, skriver bedriften.

Fortsetter på Hinna og Storhaug

Videre skriver Ostehuset at de vil takke sine trofaste gjester, som Ostehuset håper blir med videre.

De to andre utssalgsstedene, på Storhaug og i Jåttåvågen, består - med 20 medarbeidere.

«Aller mest er vi stolte og opptatt av våre ansatte. Det tyngste for oss er at 16 ansatte som har stått på sent og tidlig det siste halve året nå mister jobben. Det har vært en enestående dugnadsånd og et godt samhold. Nå er målet å ivareta medarbeiderne så godt det lar seg gjøre i tiden som kommer. Håpet er at vi kan tilby arbeid på de to andre Ostehusene som fortsetter driften».