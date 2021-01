Oppfordringen kommer etter kontakt mellom de parlamentariske lederne i opposisjonen på Stortinget mandag morgen.

– Vi er nå i en nedstengning som minner om situasjonen i mars, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier at statsminister Erna Solberg (H) derfor så raskt som mulig etter de 14 dagene med nedstengning bør komme med en bred redegjørelse for Stortinget om smittesituasjonen i Norge og landene rundt, om planene og kapasiteten for vaksineringen, samt de økonomiske tiltakene for å kompensere kriserammede bedrifter.

LES OGSÅ: 31 nye smittede i Stavanger - nytt virus påvist

– Vi har over 200.000 ledige, og statsministeren sier selv vi må vente en rekke konkurser på nyåret. Det er naturlig og ønskelig at Stortinget får anledning til å diskutere dette og fremme forslag til hvordan tiltak kan begrense skadevirkningene, sier Støre.

Opposisjonen vil også anmode presidentskapet om å utsette den planlagte åpningen av Stortinget neste uke for å bidra til dugnaden med å begrense sosial kontakt.

LES OGSÅ: Dette gjør du hvis du ser at noen ikke følger de nye korona-reglene (+)