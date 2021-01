I forbindelse med at dagligvaremeldingen nylig ble behandlet i Stortingets næringskomité, benyttet Frp anledningen til å fremme forslaget. Dette er et forslag som også Virke Servicehandel har jobbet sterkt for.

Men forlaget fikk ikke flertall da Stortinget behandlet meldingen torsdag, skriver Nettavisen. KrF er glad for at alkoholpolitikken ligger fast.

– Frp blir stående alene i Stortinget med sin fri flyt-politikk når det gjelder tilgang på alkohol. Alkohol hører ikke hjemme i trafikken, verken langs veien eller til sjøs hvor folk fyller bensin, sier KrFs næringspolitiske talsperson Steinar Reiten.

Dette argumentet har Frps Morten Ørsal Johansen liten sans for.

– Det er vel ingen som i fullt alvor tror at folk drikker mer fordi de selger alkohol på bensinstasjon. Hvis du bor utenfor byen og skal kjøpe øl, må du sette deg i bilen for å kjøpe øl hos en butikk, for så å kjøre hjem igjen for å drikke den. Dersom du kjøper det samme ølet fra en bensinstasjon, så er det ikke automatisk slik at du begynner å drikke i bilen hjem i stedet, sier Ørsal Johansen til Nettavisen.

Virke Servicehandel mener kun dagligvarekjedene jubler over vedtaket. Det er urettferdig overfor bensinstasjoner og kiosker, og det gir forbrukerne mindre valgfrihet, ifølge leder Iman Winkelman.

