Oljeservicegigant legger ned to avdelinger i Norge

I en epost til Nettavisen skriver en talsperson for Baker Hughes at markedsforholdene gjør det nødvendig å redusere kostnadene og restrukturere deler av selskapet, og at de som et resultat av dette vil legge ned kontoret sitt på Høvik i Bærum.

I mai skrev Stavanger Aftenblad/E24 at selskapet også vil nedbemanne i Stavanger. Ifølge Nettavisen takket i alt 80 av de 1.200 ansatte ved kontoret ja til sluttpakke.

Hovedtillitsvalgt Atle Bertelsen i Baker Hughes bekrefter at det nå pågår enda en nedbemanningsprosess i Stavanger, hvor totalt mellom 40 og 50 ansatte mister jobben. 30 av disse stillingene knytter seg til at avdelingen for kveilerørsboring blir lagt ned.

Etter det Nettavisen erfarer vil mellom 150 og 200 ansatte miste jobben som følge av nedbemanningene i Stavanger og på Høvik.

