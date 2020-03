Oljeprisen under 30 dollar

Den pågående priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland, samt koronapandemien, gjør at prisen nesten er halvert på under en måned. For en måned siden lå oljeprisen på rundt 57 dollar fatet.

Før helgen var prisen rundt 35 dollar, men den falt bratt mandag. Siden midnatt har oljeprisen falt 14,3 prosent.

Tidligere mandag var prisen så vidt under 30 dollar fatet, men den hentet seg litt inn igjen mot stengetid på Oslo Børs og var da på 31 dollar.

